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Avrupa sıraya girdi! Ege'de ezber bozan üretim: Sadece 4 saat yetiyor

12.07.2026 - 10:02 | Son Güncellenme:

#Ege Bölgesi#Aydın#Nazilli

Aydın'ın Nazilli ilçesinde modern tarım teknolojileri ve telli terbiye sistemiyle kurulan 100 dönümlük serada tropikal meyve üretimi başladı. Ege Bölgesi'nde bir ilk olma özelliği taşıyan serada, özel tül ve LED ışıklandırma sistemleri sayesinde yıllık ortalama 60 ton ejder ve avokado hasat edilerek Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Nazilli'de modern tarım teknolojileri kullanılarak kurulan 100 dönümlük telli terbiye sistemli serada, ejder meyvesi (pitaya) ve avokado gibi tropikal meyveler yetiştiriliyor. Bölgenin düşük nem oranına ve aşırı sıcağına karşı özel tül sistemleriyle korunan dev serada, LED ışıklandırma teknolojisiyle verim artırılıyor. İyi tarım uygulamalarıyla üretilen ve Global Gap sertifikasına sahip olan ejder meyveleri, aracı firmalar vasıtasıyla Almanya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa pazarına ihraç ediliyor.

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Seradaki üretim süreci, çeşitler ve pazar payı hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Muhammed Kömür (29), bölge iklimine uygun tropikal ortam sağladıklarını belirtip, "Burada 25 bin metrekarelik alanda ejder meyvesi, 68 bin metrekarelik alanda ise avokado yetiştiriyoruz. Anavatanı Orta ve Güney Amerika olan ejder meyvesini, sera koşullarında Ege iklim kuşağına adapte ettik. Seramızda kırmızı, pembe, mor ve beyaz olmak üzere dört çeşit ejder meyvesi var. C vitamini, lif ve antioksidan değeri oldukça yüksek olan bu meyveler, özellikle sindirim sistemi sorunu yaşayanlar için çok faydalı. Tomurcuktan meyveye dönüşüm süresi 45-50 gün sürüyor ve ağustosun ilk haftasında hasada başlayacağız. Avokadoda ise kasım sonu, aralık başı gibi ürün alıyoruz" dedi.

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Avrupa sıraya girdi Egede ezber bozan üretim: Sadece 4 saat yetiyor
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"BÖLGEDE BU YÖNTEMİ UYGULAYAN İLK ÜRETİCİYİZ"

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Nazilli'deki aşırı sıcaklar nedeniyle özel bir sistem geliştirdiklerini belirten Kömür, "Aydın Nazilli bölgesinde fidan yetiştirirken ağaçlar aşırı sıcaklığa maruz kalıyor ve güneş yanıklığı oluşuyor. Bu yüzden doğru budama yönlendirmesi yapmak ve ağaçları korumak adına telli terbiye sistemini tercih ettik. Üzerindeki tül sistemi de bitkileri güneşe karşı koruyarak meyve yanıklığını engelliyor. Kışın kırağıya karşı koruma sağlarken, içeride tropikal bir nem ortamı oluşturuyor. Bu sistem Adana ve Mersin'de yaygınlaşmaya başladı ancak nem oranı yüksek olan Antalya'da buna gerek duyulmayabilir. Biz burada güneş şiddeti fazla, nem düşük olduğu için bu sistemi kurduk ve bölgede bu yöntemi uygulayan ilk üreticiyiz" ifadelerini kullandı.

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"AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR"

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Hedeflenen rekolte ve ihracat ağından bahseden Kömür, şöyle devam etti:

"Ejder meyvesinde bu seneki hedefimiz 25 bin metrekarede 50 ile 60 ton arasında. Avokado ağaçlarımız henüz 3-4 yaşında ve yeni olduğu için bu yıl yaklaşık 100 bin adet meyve bekliyoruz. İyi tarım uygulamaları kapsamında Global Gap sertifikalı üretim yapıyoruz. Ejder meyvesinin genelini aracı firmalar vasıtasıyla Almanya ve İspanya'ya ihraç ediyoruz. Avokadoyu ise henüz tam kapasiteye ulaşmadığı için şu an yurt içinde kendi mağazalarımızda değerlendiriyoruz."

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Avrupa sıraya girdi Egede ezber bozan üretim: Sadece 4 saat yetiyor

"ÖZEL LED IŞIKLARLA VERİM YÜZDE 20 ARTIYOR"

Serada uygulanan teknolojik altyapıyı ve ürün gelişimini destekleyen ışıklandırma sistemini anlatan Elektrik Elektronik Mühendisi İlay Ülker (24) ise LED teknolojisinin üretimdeki rolünü vurguladı. Ülker, "LED sistemi sıfırdan bir çiçeklenme sağlamaz ancak mevcut meyve veren seralarda hasat süresini uzatır; meyvenin gelişimini, lezzetini, iriliğini ve şeker oranını doğrudan etkiler. Serada mavi, kırmızı ve gün ışığı LED'leri karışık olarak veriyoruz. Mavi LED'ler gövde büyümesini desteklerken, kırmızı LED'ler çiçeklenmeyi sağlıyor. Işıklar 24 saat boyunca açık kalmıyor. Gece saat 22.00 ile 02.00 arasında, yani günde yaklaşık 4-4,5 saat çalışması verimlilik için yeterli oluyor. Normalde temmuz ortasında başlayacak hasat süresini bu yöntemle 15-20 gün erkene çekebildiğiniz gibi, sezon sonunda da 15-20 gün kadar uzatabiliyorsunuz. Bu da bilimsel verilere göre verimi yüzde 20 oranında artıran bir sistem" ifadelerini kullandı.

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Avrupa sıraya girdi Egede ezber bozan üretim: Sadece 4 saat yetiyor

"HEDEFİMİZ DİJİTAL OTOMASYONLU BÜYÜK SERALAR"

Türkiye'de tropikal seracılığın yeni yerleştiğini fakat kısa sürede ihracat seviyesine gelindiğini ifade eden Ülker, "LED sistemlerini şu an her sera sahibi kullanmıyor ama kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Bu sene burada bir deneme, yani demo çalışması yaptık ve aldığımız sonuçlardan son derece memnunuz. İlerleyen yıllarda bu sistemi daha profesyonel, daha büyük alanlarda ve dijital otomasyonlarla birleştirerek çok daha yüksek verimlilik seviyelerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca seradaki telli terbiye sistemi, bitkilerin güneşe doğru düzensiz uzamasını engelliyor. Ağaçların dağınık değil, homojen bir şekilde, her yerden eşit gölge ve güneş alarak büyümesini sağlıyor" diye konuştu.

Avrupa sıraya girdi Egede ezber bozan üretim: Sadece 4 saat yetiyor

Avrupa sıraya girdi Egede ezber bozan üretim: Sadece 4 saat yetiyor
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