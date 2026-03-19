Avrupa'da gaz fiyatları tırmanışta

19.03.2026 - 12:09 | Son Güncellenme:

Avrupa gaz fiyatları, Orta Doğu'da önemli gaz sahalarının vurulmasının ardından yüzde 26 artarak megavatsaat başı 68 euroya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, nisan vadeli kontratlar dün megavatsaat başına 54,66 eurodan kapanırken İran ve Katar'ın gaz sahalarının saldırılarda hedef alınmasının ardından bugün megavatsaat başına 72 eurodan açıldı. Bir megavatsaat gazın fiyatı, TTF'de Türkiye saatiyle 10.31 itibarıyla ise dünkü kapanışa göre yaklaşık yüzde 26 artarak 68 euro oldu.

ABD-İsrail saldırısında Güney Pars Doğal Gaz Sahası insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulurken Katar'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretim tesisi Ras Laffan İran tarafından hedef alınmıştı.

Altın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın sert çakıldı, yatırımcı panikte! Düşüş sürecek mi? İşte piyasalardaki son rakamlarHaberi Görüntüle

İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası, 50 trilyon metreküplük kapasitesiyle dünyanın önemli gaz sahalarından biri olarak öne çıkarken ülkenin gaz üretiminin yaklaşık yüzde 70'i bu sahadan karşılanıyor. Katar'ın Ras Laffan tesisi ise küresel LNG'nin yüzde 20'sini üretiyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada İsrail'in, İran ve Katar arasında paylaşılan Güney Pars Doğalgaz Sahası ile bağlantılı tesisleri hedef almasını, "tehlikeli ve sorumsuz bir adım" olarak nitelendirmişti.

Şehit evi ziyaretinde şaşkına çeviren karşılaşma! Kapıyı açan isim tüm protokolü şaşırttı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRŞehit evi ziyaretinde şaşkına çeviren karşılaşma! Kapıyı açan isim tüm protokolü şaşırttıHaberi Görüntüle

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran Katar'a saldırmadığı sürece İsrail'in Güney Pars gaz sahasına başka saldırı düzenlemeyeceğini ancak Katar'ın LNG altyapısı yeniden hedef alınırsa ABD'nin Güney Pars gaz sahasının tamamını yok edeceğini" duyurdu.

Hürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRHürmüz krizinin ardından Irak’tan Adana’ya petrol sevkiyatı başladı: İşte Türkiye’nin kazancıHaberi Görüntüle
ABD'den flaş açıklama: Bugün en büyük saldırı gerçekleşecek, Tahran'a ölüm yağacak
Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Yağış, fırtına ve soğuk aynı anda geliyor: Sıcaklık 4 derece düşecek
APP plaka yasağı sonrası 'karekod' kaosu: Başvurular 5 katına çıktı
Galatasaray'a Manchester City'den dünya yıldızı! Liverpool maçı sonrası sürpriz iddia
Özay ŞendirRİYAD’DA FÜZELERİN GECESİ...
Tunca BenginKontrolsüz savaş!..
Melih AşıkTAHRAN BÜYÜKELÇİSİ
Hakkı ÖcalBu iş kötüye gidiyor
Ali EyüboğluFutbolda dijital devrim
Eren AkaBayrama hazır bir şehir
Çağdaş ErtunaYeniden zirveye çıkabilir mi?
Osman Gençerİftar davetine değer katmak
İstanbul Valiliği 'Zimem defteri' geleneğini sürdürüyor: 73 milyon lira borç kapatıldı
CHP'yi eleştiren Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Tosun Paşa" benzetmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Güney Marmara-Adalar hattında yarın bazı feribot seferleri iptal edildi