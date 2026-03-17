UzmanparaAvustralya faiz artırdı
Avustralya faiz artırdı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini 25 baz puan artırarak %4,10 seviyesine yükseltti. Karar, 5’e karşı 4 oyla kabul edildi.

17.03.2026 - 09:29 | | Foreks Haber
RBA açıklamasında, Orta Doğu’daki belirsizliğin küresel ve yerel enflasyona ek baskı oluşturabileceği vurgulandı. Banka, iç enflasyonun bir süre daha hedefin üzerinde seyretmesinin beklendiğini ve risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Açıklamada, Orta Doğu’daki çatışmanın hem küresel hem de yerel ekonomi açısından ciddi riskler barındırdığı ifade edildi. Çatışmanın daha uzun sürmesi veya şiddetlenmesi halinde enerji fiyatlarında ek artışların gündeme gelebileceği kaydedildi.

RBA, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin yükseldiğini, yüksek fiyatlar ve süregelen belirsizliğin Avustralya ile başlıca ticaret ortaklarında büyümeyi aşağı çekebileceğini bildirdi.

