Avustralya Merkez Bankası faiz artırdı

Karar gerekçesinde, özel sektör talebinin beklenenden daha hızlı büyüdüğü ve kapasite üzerindeki baskıların önceki değerlendirmelerden daha yüksek olduğu belirtildi. İş piyasası koşullarının "biraz sıkı" olduğu ve geniş ölçekli ücret artışlarının güçlü seyrini sürdürdüğü ifade edildi.

Banka, kısa vadeli büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken, 2027 büyüme tahminlerini düşürdü. Tüketici Fiyat Endeksi enflasyonunun 2026 ikinci çeyreğinde yüzde 4,2, dördüncü çeyrekte yüzde 3,6 olması; 2027 sonunda yüzde 2,7'ye ve 2028 ortasında yüzde 2,6'ya gerilemesi öngörülüyor.

Tahminler, politika faizinin hazirana kadar yüzde 3,9'a, aralığa kadar ise yüzde 4,2'ye yükseleceği varsayımına dayanıyor. Bu faiz artışının taleple arz arasındaki dengeyi yeniden sağlaması bekleniyor. İşsizlik oranının 2026 sonunda yüzde 4,3, 2027 sonunda yüzde 4,5 ve 2028 ortasında yüzde 4,6 olması öngörülüyor.