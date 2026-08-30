Ayçiçeği üreticisinin yüzü rekolte artışı beklentisiyle gülüyor

İstanbul'da geçen yıl yaklaşık 44 bin ton olarak gerçekleşen ayçiçeği rekoltesinin bu yıl yüzde 20-25 oranında artması ​​​​​​​beklenirken, kentte tarımsal üretimin önemli merkezlerinden Çatalca'daki ayçiçeği tarlalarında hasat heyecanının yakında başlaması bekleniyor. Üreticiler hem bu yılki verimden hem de gelecek sezon için üretim beklentilerinden umutlu olduklarını belirtiyor.

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AA muhabirine değerlendirmede bulunan 35 yaşındaki Emre Uysal, 20 yaşından beri üreticilik yaptığını, çiftçiliğe merakının ise çocukluk yaşlarından itibaren başladığını söyledi.

Uysal, Çatalca'nın Bahşayiş Köyü'nde ayçiçeği üretimi işiyle ilgilendiğini anlatarak, "Bu yıl 300 dönümlük bir alanda ayçiçeği üretimi yapıyorum. 300 dönüm ayçiçeği üretiminde sadece yağlık olarak ektiğimiz ayçiçekleri bulunuyor." dedi.

Geçen seneye göre verimin daha fazla olduğunu belirten Uysal, "Bizim bölgemiz nemli bölge. Yağış da bu sene oldukça fazla. Yeterli geldi ayçiçeklerine. O yüzden verimi bu sene daha yüksek bekliyoruz açıkçası. Rekoltede geçen seneye göre en az yüzde 20'lik bir artış bekliyorum. Bizim bölgemizde zaten verim çok yüksek oluyor." ifadelerini kullandı.

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"Verimi bu sene daha yüksek bekliyoruz"

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Uysal, bölgelerinde ayçiçeği üretmenin diğer tarımsal ürünlerden daha verimli olduğunu anlatarak, "O yüzden ayçiçeği üretmek, ondan verim almak, bizler açısından çok önemli gerçekten. Ayçiçeğini 1 sene ekiyoruz ardından diğer sene de buğday gibi başka ürünler ekiyoruz. O şekilde ayçiçeği üretimlerimizi 1 sene aralıklarla devam ettiriyoruz. Bu sene buğday ektiğimiz yerlerde seneye ayçiçeği olacak." diye konuştu.

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Devletin sağladığı desteklerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Uysal, "Ayçiçeği tohumlarımızı Çatalca İlçe Tarım Müdürlüğü'nden aldık yüzde 75 hibe ile. Desteklerin daha fazla artırılması bizim üretimlerimizi de ciddi oranda artıracaktır." şeklinde konuştu.

Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ürettiğimiz ürünleri Trakya Birlik'e satıyoruz. Ayrıyeten Tarım Kredi Kooperatifi de alım yapıyor. Tüccarlara da verdiğimiz oluyor. Fiyat hangisinde iyiyse üretici de doğal olarak ona yönelmeye çalışıyor. Çünkü bir sene büyüsün diye gözüne baktığımız için malımızın biz de değerinde gitmesi için uğraşıyoruz."

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"Gençlerin ilgisi tarıma, üretime daha çok çekilmeli diye düşünüyorum."

Emre Uysal, yüksek lisans mezunu olduğunu ve hiçbir zaman çiftçilikten kopamadığını anlatarak, "Bizim Bahşayiş mahallesinde en ufak çiftçi benim. Bana en yakın yaşı olan benden 15 yaş büyük. Benden küçük çiftçi yok şu an. Gençlerin ilgisi tarıma, üretime daha çok çekilmeli diye düşünüyorum."

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Gelecek yıl ekim alanlarını daha büyütmek istediğini belirten Uysal, "Bu bir milli servet sonuçta. Önümüzdeki yıl daha da fazla ekim yapmak istiyorum. Biz ayçiçeğinin bir dalına dokunmaya kıyamıyoruz. O yüzden bizim çok değerli. Keşke daha fazla yerde işleyebilsek, memleketimize daha fazla faydamız olsa." dedi.

Çatalca bölgesinde 4. kuşak çiftçilik yapan Korkut Arıkan ise "40 senedir bu işin içerisindeyiz. Bu bölgede dedelerimizden gelen topraklar bunlar. Bu yıl bu bölgede 200 dekarlık bir alanda ayçiçeği ekip biçiyorum. Devletin bize verdiği yüzde 75 destekli ayçiçeği tohumlarını​​​​​​​ kullanıyoruz. Bunlar iklime ve toprağa çok uygun ayçiçeği tohumlarıdır." ifadelerini kullandı.

"Bu sene iyi bir verim, dekarda iyi bir kilo bekliyoruz"

Arıkan, "Geçen seneden bu seneye iklimde yağmur koşulları çok güzel oluştu. Ayçiçeği direkt su istemeyen bir bitki ama yağmur suyuna da çok ihtiyacı olan bir bitki. Bu yüzden bu sene iyi bir verim, dekarda iyi bir kilo bekliyoruz." dedi.

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Ayçiçeğinin oluşumunun 4 ay buğdayın ise 9 ay olduğunu belirten Arıkan, "Buğday ekim-kasım ayında ekilir, ayçiçeği ise mayıs ayında ekilir ve eylül ortalarında hava şartlarına göre biçilir. Yani ayçiçeğin ekim maliyeti daha azdır, konjonktür ekonomide de fiyatlandırılması çiftçiye daha uygundur." şeklinde konuştu.

Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gençlerin son zamanlarda tarıma çok istekli olduğunu düşünüyorum. Burada gene devletin büyük imkanları sayesinde köylere geri göçü başlatmamız lazım. Biz burada ekim alanlarımızı seneye daha da büyütmek istiyoruz. Şartları her zaman zorluyoruz. Çünkü üretmek çok önemli bir şey hem ülkemiz için hem dünya için. Çiftçilik üstü açık bir fabrikadır. Her işin zorluğu olduğu gibi bu işin de zorluğu olacaktır. Ama yaşamak istiyorsak, geleceğe, ülkemize bir şey bırakmak istiyorsak üretmenin de lazım olduğunu düşünüyorum."