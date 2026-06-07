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UzmanparaAyda 240 bin lira kazandıran meslek! Bursa'da sezon başladı, ustalar yetişemiyor
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Ayda 240 bin lira kazandıran meslek! Bursa'da sezon başladı, ustalar yetişemiyor

07.06.2026 - 11:40 | Son Güncellenme:

#Bursa#Nilüfer#Enginar

Bursa'da enginar hasadının başlamasıyla birlikte gözler bu işin görünmeyen kahramanlarına çevrildi. Sofralara ulaşmadan önce ustaların elinden geçen enginarlar, ciddi emek ve tecrübe gerektiren bir süreçten geçiyor. Tek bir enginar için onlarca bilek hareketi yapan ustalar, sezon boyunca adeta zamana karşı yarışıyor. Hem zorluğu hem de getirisiyle dikkat çeken bu meslek, son günlerin en çok konuşulan gelir kapılarından biri haline geldi.

Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustalar da yoğun mesai yaşıyor. Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar, sayıları az olan bu ustaların elinden geçerek sofralara ulaşıyor. Sektörün önemli bir kolunu oluşturan enginar soyumunda uzman bir işçi, günde bin adet enginar temizleyerek ayda en az 240 bin lira gelir elde edebiliyor.

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Ayda 240 bin lira kazandıran meslek Bursada sezon başladı, ustalar yetişemiyor

ENGİNAR SOYUCULARININ KAZANCI ŞAŞIRTTI

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Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, enginar soyumunun inceliklerini ve kazancını paylaştı. Normalde pazarcılık yaptığını ancak sezonun açılmasıyla enginar soyumuna yöneldiğini belirten Nizamsever, "Sezonumuz başladı, biz soyucuyuz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve sezonumuz 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tanesi 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sadece 3 günlük işi olan müşteriye tane başı 12-13 liradan soyarken, sürekli işi olanlar için bu fiyatı 7-8 liraya kadar indiriyoruz. Günde bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lirayı buluyor" dedi.

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Ayda 240 bin lira kazandıran meslek Bursada sezon başladı, ustalar yetişemiyor

BİR ENGİNAR İÇİN 40 KEZ BİLEĞİNİ ÇEVİRİYOR

Enginar temizlemenin dışarıdan kolay görünmesine rağmen ciddi bir el emeği ve ustalık gerektirdiğini vurgulayan Nizamsever, işin zorluğunu şu sözlerle anlattı: "İşini bilene ve yapabilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Hasanağa'daki mesaimiz bir ay sonra bitiyor, ardından diğer bölgelerde devam ediyor. Aralıksız 3 ay boyunca bu şekilde her gün enginar soyuyorum."

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Ayda 240 bin lira kazandıran meslek Bursada sezon başladı, ustalar yetişemiyor

Üretim verilerine göre, yaklaşık 200 dönüm civarında enginar üretimi yapılan Hasanağa Mahallesi'nde dönüm başına 400-450 kök bitki sığdırılabiliyor. Dönüm başına en fazla 2 bin enginar kesildiği hesaba katıldığında, sadece bu mahallede toplamda yaklaşık 400 bin enginar hasat edilerek soyum işleminden geçiriliyor.

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Ayda 240 bin lira kazandıran meslek Bursada sezon başladı, ustalar yetişemiyor

Bursa genelindeki üretim kapasitesi ise kenti Türkiye'de zirveye ortak ediyor. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Bursa'da yaklaşık 7 bin 531 dekar alanda 9 bin 778 ton enginar yetiştirildi. Bu üretim hacmiyle Bursa, İzmir'in ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer alıyor. Kentteki enginar üretimi yoğun olarak; Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton, Nilüfer ilçesinde ise 2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton olarak gerçekleştiriliyor.

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