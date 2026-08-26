Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaAydın'da sezonun ilk kuru inciri kilogramı 850 liradan satıldı
HaberlerUzmanpara

Aydın'da sezonun ilk kuru inciri kilogramı 850 liradan satıldı

26.08.2026 - 17:18 | Son Güncellenme:

#Aydın#Kuru İncir#Tarım Ürünleri

Kuru incir üretiminin önde gelen merkezlerinden Aydın'da sezonun ilk ürünü, Aydın Ticaret Borsası tarafından kilogramı sembolik olarak 850 liradan satın alındı.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Aydında sezonun ilk kuru inciri kilogramı 850 liradan satıldı

Borsada düzenlenen kuru incir alım programı için farklı ilçelerden 16 üretici 170 kilogram ürün getirdi. İncirin kilogramına, Borsa tarafından sembolik olarak 850 lira fiyat verildi Etkinliğe katılan Aydın Valisi Osman Varol, dünyadaki incir üretiminin yüzde 30'unun Aydın'dan karşılandığını söyledi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kentte, yaklaşık 394 bin dekarlık alanda 6,6 milyon ağaç bulunduğunu aktaran Varol, "Yetişmekte olan 950 bin fidanla, 18 bin çiftçimizin ekmeğini kazandığı bir ürün. Bizim gözbebeğimiz, en önemli değerimiz. Hasadımız çok güzel başladı. Hasat döneminin bereketli ve hayırlı geçmesini diliyorum." diye konuştu. Törene Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ile incir üreticileri katıldı.

Fed'in izlediği enflasyon verisi sonrası altın geriledi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFed'in izlediği enflasyon verisi sonrası altın gerilediHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
İtalyan basını Ankaranın 2027 hedefi diye yazdı Başka bir ülke daha yapamadı: 60 bin tonluk Türk gücü
İtalyan basını 'Ankara'nın 2027 hedefi' diye yazdı! 'Başka bir ülke daha yapamadı: 60 bin tonluk Türk gücü'
Güllünün ölümünde şoke eden yeni görüntü Annem iyi mi
Güllü'nün ölümünde şoke eden yeni görüntü! 'Annem iyi mi?'
Galatasaraya Demirovic ve Sarrdan kötü haber Bonservis için dünyaları istedi
Galatasaray'a Demirovic ve Sarr'dan kötü haber! Bonservis için dünyaları istedi
Havale 9 yaşındaki Merveyi hayattan kopardı: Anne-babalar havale sırasında ne yapmalı Doğru bilinen yanlışlar ve dahası...
'Havale' 9 yaşındaki Merve'yi hayattan kopardı: Anne-babalar havale sırasında ne yapmalı? Doğru bilinen yanlışlar ve dahası...
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirNefreti değil bilmeyi engellemek...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüÜniversiteler de böyle olursa!..
Dilara Koçak
Dilara KoçakYaz bitiyor rutinler geri dönüyor
Asu Maro
Asu Maroİşler bir anda tersine döner
Servet Yıldırım
Servet YıldırımŞirketler sanata neden destek verir?
Osman Gençer
Osman GençerGençleri bitiren üç büyük yanlış
İlgili Haberler
DMMden 2021de Muğlada yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddialarına yalanlama
DMM'den '2021'de Muğla'da yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı' iddialarına yalanlama
Narin Güran cinayetini konu alan Şeytantepe belgeseline soruşturma
Narin Güran cinayetini konu alan 'Şeytantepe' belgeseline soruşturma
Denizlide korkunç olay Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla öldürdü
Denizli'de korkunç olay! Annesine mesaj atan kişiyi demir çubukla öldürdü
Son dakika... CHPde yeni arınma dalgası 49 isim için ihraç talebi
Son dakika... CHP'de yeni 'arınma' dalgası! 49 isim için ihraç talebi