AYM iptal etti! Mevcut nafakalar otomatik sona erer mi? İşte cevabı...

Karar, Antalya 12. Aile Mahkemesi’nin başvurusu üzerine alındı. Mahkeme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesinde yer alan ve yoksulluk nafakasının “süresiz” ödenmesini öngören hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

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Avukat Gizem Gonce, Milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamada kararın bugünkü hukuki sonuçlarını değerlendirdi: “Şu an için mevcut düzende hiçbir şey değişmedi. 175. madde hâlâ yürürlükte ve mahkemeler yoksulluk nafakasına hükmedebiliyor. Devam eden davalar da aynı şekilde eski düzende ilerliyor, nafaka alacakları kendiliğinden sona ermiyor. Nafaka borçluları, ‘Artık ödemiyorum’ düşüncesiyle hareket ederse hukuki olarak zarara uğrayabilir.”

Gonce, “Mevcut düzenlemeyi iptal etti. İptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni bir nafaka düzenlemesi yapması beklenecek. Adalet Bakanlığı ve Meclis, yeni bir model üzerinde çalışacaktır” dedi.

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SÜRELİ NAFAKA VE YENİ DÜZENLEMELER

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Henüz net bir sistem ortaya çıkmasa da yerel mahkemelerde süreli nafaka uygulamasının giderek yaygınlaştığı görülüyor. Evlilik birliği süresine bağlı olarak 1-2 yıllık toplu ödemeler karara bağlanıyor. Gonce, yeni düzenlemenin de süreli nafaka sistemini destekleyeceğini öngörüyor.

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MEVCUT NAFAKALAR OTOMATİK SONA ERER Mİ?

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Gonce, mevcut nafakaların otomatik olarak sona ermediğini vurguladı: “Önemli olan taraflardan birinin evlenmesi ya da ölmesi. Bu durumlarda nafaka kendiliğinden kalkıyor. Bunun dışında, ekonomik durum değişirse taraflar mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını talep edebilir.”

BOŞANMA DAVALARINA ETKİSİ

Boşanma davalarında mahkemeler, karar yürürlüğe girene kadar mevcut yasaları uygulamaya devam edecek. Dokuz aylık geçiş süresi içinde karar verilemeyen dosyalarda ise yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra hangi kanunun uygulanacağı konusu kritik bir geçiş hükmü olarak öne çıkacak.

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Gonce, süresiz nafaka tartışmasının hâlâ gündemde olduğunu ve Anayasa Mahkemesi kararının süresiz nafakadan süreli nafakaya geçiş yönünde önemli bir işaret verdiğini belirtti. Son dönem yerel mahkeme kararları da bu eğilimi destekliyor.