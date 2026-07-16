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UzmanparaAynı firmada işini değiştirdi! İnsan kaynakları müdürüydü, kaynak ustası oldu
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Aynı firmada işini değiştirdi! İnsan kaynakları müdürüydü, kaynak ustası oldu

16.07.2026 - 10:13 | Son Güncellenme:

#Kaynak Ustası#Sanayi#Kadın İstihdamı

Antalya'da bir tersanede insan kaynakları yöneticisi olan Tuğba Çelik (42), işinde mutsuz olduğunu hissedince katıldığı 'Anneler Sanayide' projesiyle 'kaynak ustası' belgesi aldı. Yöneticiliği bırakıp, çalıştığı tersaneye kaynak ustası olarak dönen Çelik, "Takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle geliyorum" dedi.

Kentteki bir tersanede 3 yıldır insan kaynakları yöneticisi olarak çalışan Tuğba Çelik, işe alım, eğitim ve organizasyon süreçlerinde sorumluluk üstlendi. 22 yıllık iş hayatında eğitim, gıda, turizm ile gemi yapım ve tersane sektöründe görev alan Çelik, yıllarca masa başında çalıştı. Yaptığı işi sorgulamaya başlayan Çelik, Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün kadınların sanayide istihdamını artırmak amacıyla hayata geçirdiği 'Anneler Sanayide' projesine katıldı. Çelik, eğitimlerin ardından Mesleki Yeterlilik Belgesi (MHK) sınavını geçerek gazaltı kaynak ustası oldu. Yönetici olarak görev yaptığı Antalya Serbest Bölge'deki tersanedeki görevinden istifa eden Çelik, aynı iş yerinde bu kez kaynak ustası olarak çalışmaya başladı.

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Aynı firmada işini değiştirdi İnsan kaynakları müdürüydü, kaynak ustası oldu

'BU İŞ HAYATINDA MUTLU MUYUM'

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İşletme bölümü mezunu olduğunu ve ‘İnsan Kaynakları’ alanında yüksek lisans yaptığını belirten Tuğba Çelik, "42 yaşındayım, evliyim. 22 yıllık iş hayatımın son 3 yılı yöneticilikle geçti. Eğitim, gıda, turizm ve son olarak gemi yapım, tersane sektöründe yöneticilik yaptım. Ofiste, duvarların arasında, bilgisayar ekranlarının başında ve toplantılarda koşuşturmakla geçti çalışma hayatım. Bu süreçte kendime, 'Ben bu iş hayatında mutlu muyum?' sorusunu sordum. Cevabım 'hayır'dı. Bunu düşünürken bir gün Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün 'Anneler Sanayide' projesine denk geldim. Onlarla tanıştım, görüştüm. Kadın kaynakçı alımı yaptıklarını, eğitim verdiklerini öğrendim ve bu projeye dahil oldum" dedi.

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'MHK BELGELİ GAZALTI KAYNAK USTASI OLDUM'

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Proje kapsamında yoğun eğitim aldıklarını anlatan Çelik, "Bu proje dahilinde gece gündüz çalıştık, eğitimlerimizi tamamladık, kaynak yapmayı öğrendik. MHK sınavına girdik, sınavı da başarıyla geçtik ve artık MHK belgeli gazaltı kadın kaynak ustası olarak belgemi aldım. En son Antalya Serbest Bölgesi'nde yönetici olarak çalıştığım tersaneden istifa ettim. Takım elbiseler, topuklu ayakkabılarla gittiğim iş yerime artık kaynakçı üniformam, eldivenim ve maskemle kaynak ustası olarak geliyorum" diye konuştu.

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Aynı firmada işini değiştirdi İnsan kaynakları müdürüydü, kaynak ustası oldu

'KAYNAK MAKİNESİ KADIN- ERKEK AYRIMI YAPMIYOR'

Kadınların da sanayide her alanda başarılı olabileceğini belirten Çelik, "Burada bir cesaret timsali gösterip, kariyerimi bir kenara bırakarak, erkeklerin egemen olduğu bir sektörde kadınlar da bunu yapabilir diyerek, birçok kadına örnek olabilmek adına bu işi başarmış olmanın gururunu yaşıyorum. Kaynak makinesi kadın- erkek ayrımına bakmıyor, tamamen işin ustalığına bakıyor. Bu işi ustaca yapabilmek kadın- erkek fark etmeksizin, cinsiyet ayrımı fark etmeksizin, biz kadınların da başarabileceği bir iş. Mutluyum. Artık yönetmek değil; işin içinde, üretimde olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bunu yapan diğer kadın arkadaşlarımla da gurur duyuyorum, kendimle de gurur duyuyorum" dedi. (DHA)

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