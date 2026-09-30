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Ayvalık'tan zeytinyağı uyarısı

30.09.2026 - 10:26 | Son Güncellenme:

#Ayvalık#Zeytinyağı#Zeytin

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, farklı bölgelerde "Ayvalık zeytinyağı" ibaresiyle taklit yapıldığını tespit ettiklerini belirterek konuyla ilgili uyardı.

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Ayvalıktan zeytinyağı uyarısı

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, yeni sezonun zeytin ve zeytinyağı sektörü açısından verimli geçmesini dileyerek tüm üreticilere, işletmelere ve ihracatçılara bereketli bir dönem temennisinde bulundu.

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Taklit ve tağşişin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Uçar, hileli ürünlerin üreticinin emeğini ve coğrafi işaretli Ayvalık zeytinyağının değerini zedelediğini ifade etti.

"TAKLİTLER COĞRAFİ İŞARETLİ DEĞERİMİZİ GÖLGELİYOR"

Uçar, ilçedeki yerel işletmeler ve yerel markaların taklit ve tağşişle teması bulunmadığını ancak farklı bölgelerde "Ayvalık zeytinyağı" ibaresiyle taklit yapıldığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu durum hem üreticimizin emeğine zarar vermekte hem de coğrafi işaretli değerimizi gölgelemektedir." dedi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimleri çok olumlu bulduklarını belirten Uçar, e-ticaret siteleri ile sosyal medyada yapılan reklam, tanıtım ve satışların sıkı denetlenmesini ve "Ayvalık" ibareli zentinyağı satışlarının kontrol edilmesini talep ettiklerini söyledi.

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Uçar, tüketicilerin de zeytinyağı alırken dikkatli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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