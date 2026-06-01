UzmanparaAzerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğal gaz arzı için anlaşma imzalandı

01.06.2026 - 14:54 | Son Güncellenme:

#Enerji İşbirliği#Doğal Gaz Anlaşması#Azerbaycan-Türkiye İlişkileri

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), TotalEnergies ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi (ADNOC) şirketleri, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029 itibarıyla 15 yıl boyunca toplam 33 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak anlaşmaya imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü enerji ilişkileri, Bakü Enerji Haftası'nda yeni bir aşamaya geçti.

Bakü Enerji Forumu kapsamında imzalanan doğal gaz tedarik anlaşmasıyla Absheron sahasındaki yeni üretim yatırımları kapsamında 2029'dan itibaren Türkiye'ye toplam 33 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlanacak.

Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma vizyonunu destekleyen bu adımın, ülkenin, bölgenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ocak ayı başında Azerbaycan ile toplam 33 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz tedarik anlaşması yapıldığını duyurmuş, "Azerbaycan'da Abşeron Sahası'ndan her yıl 2,25 milyar metreküplük 15 yıl boyunca da toplam 33 milyar metreküplük bir anlaşma." ifadesini kullanmıştı.

Değeri altını solladı, yatırımcılar peşine düştü Dünyada sadece 2 bölgede var
