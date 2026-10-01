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Azerbaycanlı üniversiteliler 31 takımla TEKNOFEST Güneydoğu'da

01.10.2026 - 17:08 | Son Güncellenme:

#TEKNOFEST Güneydoğu#TEKNOFEST#Azerbaycan

Azerbaycan'dan üniversite öğrencileri, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'da 10 kategoride 31 takımla yer almanın gururunu yaşıyor.

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Azerbaycanlı üniversiteliler 31 takımla TEKNOFEST Güneydoğuda
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
TEKNOFEST heyecanı kaldığı yerden devam ediyorHaberin Tüm Fotoğrafları

Bakü Yüksek Petrol Üniversitesi İnovasyon Merkezi Müdürü Emiliya Ahmadova, AA muhabirine, TEKNOFEST'e katılmalarının büyük başarı olduğunu söyledi.

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Burada 10 farklı kategoride 31 takım ve 32 projeyle yer aldıklarını ifade eden Ahmadova, "Azerbaycan olarak TEKNOFEST'e çok meraklıyız. Geçen yıllarda da katıldık, derecelerimiz oldu. Umarım bu yıl da başarılı geçer. TEKNOFEST en büyük uzay ve havacılık yarışması. Burada olmak, bu coşkuya tanık olmak, Türkiye'deki takımlarla tanışmak çok büyük katkı sağlıyor. Umarım büyük bir başarıyla ayrılırız." diye konuştu.

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TEKNOFEST'te yer almanın gurur verici olduğunu dile getiren Ahmadova, şunları kaydetti:

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"TEKNOFEST, sadece Türkiye ve Azerbaycan'da değil, dünya çapında bir marka haline geldi. Bu markanın, bu coşkunun bir parçası olmak, burayı görmek, yeni projeler üretmek bizim için büyük bir başarı. Azerbaycan olarak TEKNOFEST'e yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Yeni takımlar kuruyor, yeni projeler üretiyoruz. Azerbaycan olarak hedefimiz, kardeş ülke Türkiye'nin yanında olmaktır, birbirimize destek olmaktır. Bu yolda umarım başarıya ulaşırız."

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Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Gulpari Gulmaliyeva ise TEKNOFEST'e katıldığı için çok mutlu olduğunu ve Türkiye'nin teknolojideki başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti.

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Azerbaycanlı üniversiteliler 31 takımla TEKNOFEST Güneydoğuda

DEMİRÖREN MEDYA STANDINDA DİMİ SÜRPRİZİ

Demirören Medya, TEKNOFEST Güneydoğu’da 250 metrekarelik standıyla yerini alıyor. Yoğun ilgi gören stantta, medya ve teknoloji alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok etkinlik ziyaretçilerle buluşuyor.

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Stantta ziyaretçileri Demirören Medya Teknoloji birimi tarafından geliştirilen yerli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ karşılıyor. 'Vaktin yok, di mi? Ben hallederim' sloganıyla ziyaretçilere sunulan Dimi’nin, kullanıcıların çalışma biçimini ve tercihlerini anlayarak onlar adına fikir geliştirmesi, görev üstlenmesi ve aksiyon alması hedefleniyor.

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