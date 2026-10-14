Baba mesleğini devam ettiren genç girişimci ürettiği balları ihraç ediyor

Bursa'da yaşayan Muhammed Yasir Tacioğlu (28), 2018'de başladığı yazılımcılık kariyerini sektördeki daralma nedeniyle 2024'te sonlandırmak zorunda kaldı. Tacioğlu, 1977 yılından bu yana arıcılık yapan babasının mesleğini daha kurumsal bir yapıya taşımak amacıyla kendi markalarını kurdu.

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Çocukluğundan beri arıcılığın içinde olan Tacioğlu, yazılım sektöründe edindiği bilgi ve deneyimleri arıcılığa aktararak üretimin yanı sıra markalaşma, dijital pazarlama ve ihracat alanlarında çalışmalar yapıyor.

Tacioğlu, babasının arıcılığı uzun yıllardır geleneksel yöntemlerle sürdürdüğünü söyledi. Gölyazı Mahallesi'nde bulunan arı sütü çiftliğinde üretim yaptığını dile getiren Tacioğlu, ikisi salgı balı (arıların, bitkilerin canlı kısımlarından veya bu bitkiler üzerinde yaşayan bazı böceklerin salgılarından toplayıp kendi enzimleriyle işleyerek ürettiği özel bir bal türü), altısı ise çiçek balı olmak üzere 8 bal çeşidini tüketiciyle buluşturduklarını anlattı.

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Babasının işi yaklaşık yarım asırdır aktif şekilde sürdürdüğünü hatırlatan Tacioğlu, "Ben de babamın oluşturduğu bu birikimi gelecek nesillere ve dünyaya taşımak istiyorum. Hedefimiz Türkiye'nin farklı bölgelerindeki zengin flora ballarını dünyaya tanıtmak." dedi.

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"Aynı çiftlikte hem bal hem arı sütü üretmek oldukça zor"

Arı sütü üretiminin zahmetli olduğunu vurgulayan Tacioğlu, birçok aşamanın titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi. Tacioğlu, bu sezon sadece Gölyazı'da 30-35 kilogram arı sütü hasat ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

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"Aynı çiftlikte hem bal hem arı sütü üretmek de oldukça zor. Bu nedenle burada daha çok arı sütüne odaklanıyoruz. Buna rağmen bu çiftliğimizde aynı zamanda yaklaşık 400-500 kilogram bal da hasat ettik. Güzel bir sezonda diğer çiftliklerimizle birlikte arı sütü üretimimiz 200 kilograma kadar çıkabiliyor. Vatandaşların doğal, hakiki arı sütü ve bal tüketmesine önem veriyoruz."

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Ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı laboratuvarlarda analizlerden geçirildiğini aktaran Tacioğlu, kendi tesislerinde de balın nem oranı ve sezonluk değerleri gibi çeşitli ölçümlerin takip edildiğini kaydetti.

"Yurt dışından Türk balına talep var"

Tacioğlu, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı kapsayan MENA bölgesinden talep aldıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ürettiğimiz arı sütü ve balın ihracatını da yapıyoruz. En son yaklaşık 3 ton sedir balını Katar'a yolladık. Türkiye'nin arı sütü ve çeşitli balları dünyada birinci sırada olacak kalitededir. İlaç kalıntısı olmayan, yem ve şeker görmemiş bal üretmeye özen gösteriyoruz ve bunların hepsini analizli bir şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımız oluyor. Ayrıca yurt dışındaki fuarlara da katılıyoruz. Bu sayede bağlantılarımız gelişiyor. Balımızı test eden yabancılardan talep de geliyor. Yurt dışından Türk balına ciddi bir talep var. Biz de o talebi elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz."

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Yazılım sektöründen edindiği tecrübeleri arıcılıkta kullandığını aktaran Tacioğlu, dijital pazarlama, yapay zeka destekli uygulamalar ve çevrim içi müşteri kanallarıyla markanın küresel pazardaki görünürlüğünü artırmaya çalıştığını vurguladı.

Tacioğlu, baba mesleğini daha ileriye taşımak istediğini belirterek, "Türkiye'nin zengin flora çeşitliliğini, birbirinden farklı ve değerli ballarını dünyanın her yerine tanıtmak istiyorum. Yazılım sektöründe edindiğim tecrübeleri de bu hedef doğrultusunda kullanıyorum. Geleneksel üretim tecrübesiyle teknolojiyi bir araya getirerek markamızı küresel bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.