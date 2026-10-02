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UzmanparaBahçesi öyle bir yerde ki 90 dönümde 400 ton ürün çıkarıyor! 4 ülkeye gönderiyor
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Bahçesi öyle bir yerde ki 90 dönümde 400 ton ürün çıkarıyor! 4 ülkeye gönderiyor

02.10.2026 - 13:19 | Son Güncellenme:

#Kayseri#Yeşilhisar#Elma

4 farklı ülkeye ihraç ettiği ürünü ile 90 dönümlük bahçesinde yüzde 100 hasat alan Ünal Habanoğlu, geçen yılki dondan sonra bu yıl bahçelerinin çok verimli olduğunu ifade etti.

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Bahçesi öyle bir yerde ki 90 dönümde 400 ton ürün çıkarıyor 4 ülkeye gönderiyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl don nedeniyle hasat yapılamayan elma, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü. Erciyes'ten esen rüzgar nedeniyle farklı bir aroması olan ve 4 farklı ülkeye ihraç edilen Yeşilhisar elması, dünya mutfağına da lezzet katıyor. Elma üreticisi Ünal Habanoğlu (56), "Yeşilhisar bölgesinde yaklaşık 32 bin dönüm elma bahçesi var. Yeşilhisar bölgesinde 120 bin ton elma üretimi bekleniyor" dedi.

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Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 8 yıl önce elma yetiştiriciliğine merak sardı. Erciyes’ten esen rüzgar nedeniyle bölgede yetişen birçok ürünün aroma farkının olduğunu öğrenen Habanoğlu, ilçenin İçmece mevkisinde hobi olarak elma yetiştirmeye başladı. Zamanla hobisi mesleğine dönüşen Ünal Habanoğlu, 130 dönüm arazi üzerinde 25 bin bodur ağaca ulaştı. Yeşilhisar'da hasat edilen elmalar Hindistan, Mısır, Katar ve Dubai gibi çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

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'BAHÇELERİMİZİN VERİMİ BU SENE ÇOK GÜZEL'

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Bu sene rekolteden memnun olduklarını söyleyen Ünal Habanoğlu, "Bu yıl elma hasadına başladık. Yeşilhisar bölgesinde yaklaşık 32 bin dönüm elma bahçesi var. Yaklaşık rekolte bu sene, Yeşilhisar bölgesinde 120 bin ton elma üretimi bekleniliyor. Ürettiğimiz elmaları ihracat ve iç piyasaya veriyoruz. Hindistan, Mısır, Katar, Dubai gibi ülkelere de ihraç ediyoruz. 2025 yılında genel olarak Türkiye'de don yaşanmıştı, bizim bölgemizde de elma üretimi yüzde 90 azalmıştı. Bu sene yüzde 100 hasadımız var. Bahçelerimizin verimi bu sene için çok güzel" dedi.

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'AROMASI ÇOK FARKLI'

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Sabah erken saatlerde bahçeye geldiklerini belirten Habanoğlu, "Yeşilhisar'da Şanlıurfa'dan gelmiş tarım işçileri var. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 5'e kadar hasat edip ve akşam 5'te topladığımız ürünleri tüccarın TIR'larıyla naklediyoruz. Soğuk hava deposuna, orada da işlenerek yurt dışına ihracata gönderiliyor. Erciyes Dağı'nın esintisiyle elmamızın lezzeti ve aroması çok farklı" diye konuştu.

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90 DÖNÜM ALANDA TOPLAM 400 TON ÜRÜN

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Habanoğlu, elma üretiminin zor bir iş olduğunu da söyleyerek, "Kırmızı ve yeşil elma üretiyorum. Bizim burada yaklaşık şu anda bu bahçede 90 dönüm, bir de 40 dönüm diğer bahçemizde var. Burada yaklaşık 300 ton rekolte bekliyoruz, diğer bahçemizde de 100 ton kırmızı rekolte bekliyoruz elma olarak. Elma üretimi meşakkatli ve zor bir tarım alanı. Bölgemizdeki insanlara ve çiftçilere arkadaşlarımıza üretelim ve ülkemizin ekonomisine katkı olsun diye öncülük yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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