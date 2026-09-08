Bakan Bayraktar: Gabar'da petrol üretimi günlük 83-84 bin varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çorum'a geldi. Bakan Bayraktar, kentte AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile partililer tarafından karşılandı. Bakan Bayraktar, daha sonra kentte bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelip açıklamalarda bulundu.

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'TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE HER ŞEY DAHA FARKLI NOKTAYA GİDECEK'

Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini belirten Bakan Bayraktar, “Türkiye Yüzyılı’na başlarken Türkiye, çok büyük bir projeyle, 'Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’yle aslında Türkiye Yüzyılı’na merhaba diyor. Bu da ‘Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge’ söylemiyle ifade ediliyor. Hakikaten Türkiye Büyük Millet Meclisimiz (TBMM) tarihi bir olaya imza atmış oldu. 467 oyla kabul edildi. Çorum çok büyük kayıplar, şehitler verdi. O şehitlerimizin sayesinde bugün burada 'Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi’ni konuşabilir hale geldik. Terörsüz Türkiye ile birlikte her şey daha farklı bir noktaya gidecek” diye konuştu.

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‘GABAR’DA PETROL ÜRETİMİ GÜNLÜK 83-84 BİN VARİLE ULAŞTI’

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Terörün sona ermesinin bölgedeki ekonomik faaliyetlere de katkı sağladığını ifade eden Bakan Bayraktar, Gabar Dağı’ndaki petrol çalışmalarını örnek göstererek, "2021 yılı Eylül ayında Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. O petrol dağların altındaydı. Milyonlarca yıldır oradaydı. Ama siz oraya gidemezseniz, aramazsanız, sondaj yapmazsanız o petrolü bulma şansınız yok. Dolayısıyla ne zaman ki o bölge terörden temizlendi, biz 2019-2020'lerde sismik faaliyetler, sondaj faaliyetlerine başladık ve şu anda 83-84 bin varil günlük üretim yapıyoruz. Şu anda dünyada büyük bir enerji krizi var. Bu enerji krizinin olduğu bir ortamda Türkiye'nin her ürettiği varil, her ürettiği doğal gaz metreküpü bizim için çok kıymetli" dedi.

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‘BÖLGE İNSANI İSTİHDAMA KAVUŞTU’

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Gabar ve çevresinde yapılan çalışmalarla bölge halkının istihdam imkanına kavuştuğunu belirten Bakan Bayraktar, “Artık o bölgede ekonomik faaliyet var, iş var, istihdam var. Dolayısıyla bunun refaha, sosyal barışa ve kalkınmaya etkisini hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla biz şuna inanıyoruz. 'Terörsüz Türkiye', terörsüz bölge inşallah Türkiye Yüzyılı'nın en önemli, onu taçlandıracak projelerinden birisidir. Ben buna büyük bir mutabakat olduğunu bütün milletimiz nezdinde görüyorum" dedi.

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Programı kapsamında Çorum Valiliği ve Belediye Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinde bulunacak olan Bakan Bayraktar, kent merkezinde de esnafla bir araya gelecek. (DHA)