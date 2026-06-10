Bakan Bayraktar: Hedef, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bayraktar, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Gürcistan'ın güçlü bir dostluk, karşılıklı güven, iyi komşuluk ve bölgesel barışa yönelik ortak bir vizyon üzerine inşa edilmiş eşsiz bir ortaklığı paylaştığını ifade etti.

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Türkiye ve Gürcistan arasındaki işbirliğinin ticaret ve ekonomiden enerji, sağlık, turizm, ulaştırma, eğitim, savunma sanayisi ve kültürel ilişkilere kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsadığını kaydeden Bayraktar, "Ortaklığımızın bu çok boyutlu doğası, yeni alanlar ve sektörlerle her geçen gün daha da güçlenmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 2025 boyunca Türkiye ile Gürcistan arasında 100'den fazla üst düzey ziyaret gerçekleştiğini anımsatarak, bu olumlu ivmenin 2026'ya da taşındığını belirtti.

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Hedef, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin de son derece olumlu bir seyir izlediğine işaret eden Bayraktar, "Türkiye, 2008'den bu yana Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olma konumunu istikrarlı şekilde sürdürmektedir. İkili ticaret hacminde 3 milyar dolarlık ilk hedefimize halihazırda ulaşmış olarak, 5 milyar dolarlık yeni hedefimize de en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz. Doğu ve Batı arasında stratejik köprü görevi gören iki ülke olarak iş birliğimiz, yalnızca Türkiye ve Gürcistan'a değil, aynı zamanda geniş bölgemizin kalkınmasına ve refahına da fayda sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Bayraktar, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgesel istikrara, ekonomik kalkınmaya ve enerji güvenliğine önemli katkılar sağlayan dönüm noktası niteliğindeki enerji projeleri aracılığıyla birlikte çalışmanın gücünü kanıtladığını aktararak, şöyle devam etti:

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"Bugün küresel enerji manzarası, hızlı teknolojik gelişmeler, değişen ekonomik koşullar ve jeopolitik dinamiklerle şekillenerek her zamankinden daha hızlı bir evrim geçirmektedir. Böylesine dinamik ve zorlu bir ortamda, işbirliğimiz her zamankinden çok daha hayati bir hal almıştır. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve TANAP'ı da kapsayan Güney Gaz Koridoru girişimi gibi stratejik hamleler, ortak vizyonumuzun ve uzun ömürlü başarılı ortaklığımızın kalıcı sembolleri olarak dimdik ayaktadır."

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İki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca geçmişteki başarılardan ibaret olmadığını, yeni bölgesel girişimlerde somut adımlarla sürekli olarak ilerlediklerini kaydeden Bayraktar, "Bunun en önemli örneklerinden biri Yeşil Elektrik İletim ve Ticaret Projesi'dir. Bu vizyoner dönüm noktası, yalnızca bölgesel bağlantısallığı ve enerji güvenliğini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yenilenebilir enerjinin pazarlarımıza entegrasyonunu da ivmelendirecektir. Hızla değişen bu enerji ortamında yol alırken, işbirliğimizi daha da derinleştirmeye tam bir kararlılıkla bağlıyız." ifadelerini kullandı.

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Bayraktar, Türkiye'nin Gürcistan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve refahını desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, Gürcistan halkının Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Resepsiyonda Gürcistan'ın en seçkin kadın vokal topluluklarından biri olan Gori Kadınlar Korosu da bir konser verdi. Koro programda İstiklal Marşı'nı da seslendirdi.