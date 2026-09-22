Bakan Bayraktar, Kanada Dışişleri Bakanı Anand ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD temaslarımız kapsamında New York’ta, Kanada Dışişleri Bakanı Sayın Anita Anand ve AtkinsRealis CEO’su Sayın Ian L. Edwards ile bir araya geldik. Görüşmemizde, başta nükleer enerji olmak üzere temiz enerji teknolojileri alanındaki potansiyel iş birliklerini ve yatırım fırsatlarını değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

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Daha önce Toronto'da nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik imzalanan Mutabakat Zaptı ile Ankara'da gerçekleştirdikleri verimli temasların ardından başlattıkları bu güçlü iş birliği sürecini somut adımlarla çok daha ileriye taşıma kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiklerini aktaran Bayraktar, “Türkiye'nin enerji sepetini çeşitlendirmek ve enerjide tam bağımsızlığa ulaşmak için uluslararası alandaki temaslarımızı, karşılıklı faydaya dayalı stratejik adımlarla kararlılıkla sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.