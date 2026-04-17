Bakan Bayraktar: Krizler bizi dirençli hale getirdi
Bakan Bayraktar: Krizler bizi dirençli hale getirdi

17.04.2026 - 13:04 | Son Güncellenme:

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye’de enerji ve arz güvenliğinde sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında düzenlenen "Küresel Enerji Haritasının Yeniden Çizilmesi: Güvenlik ve Belirsizlik" başlıklı panelde CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar'ın konuşmalarından satır başları şöyle: Yaşadığımız kriz çok büyük bir kriz. Geçmişte yaşananlardan daha büyük. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmemiz lazım.

Yakın geçmişte yaşadığımız krizler Türkiye'yi dirençli hale getirdi. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi krizler, 6 Şubat depremleri, İran'daki savaş bizi bugünlere hazır hale getirdi. Güçlü enerji piyasamız olduğunu teyit etti.

Ülkemizde arz güvenliği konusunda sıkıntımız yok. Uzun vadede de gözükmüyor.

Petrol ve doğal gaz piyasaları bizim ülkede oluşan fiyatlardan ibaret değil. Küresel fiyat artışlarından korunmamızdan mümkün değil. Ama biz eşel-mobil sistemine geçtik. Bu sistemde otomatik fiyatlandırma var. Ülke olarak 600 milyar liralık vergiden vaz geçmek uğruna ÖTV'yi düşündük. Dizelde ÖTV neredeyse sıfıra inmiş durumda. Amacımız vatandaşı bir nebze olsun rahatlatmak.

Bizim kısa ve orta vadede arz sıkıntısı gözükmüyor. Ama bu iş daha uzarsa farklı tedbirler almamız söz konusu olabilir.

Sanayiden ulaşıma ekonominin tüm alanlarında daha enerjisini verimli kullanan bir Türkiye hedefimiz de var. Bazı tedbirleri şimdiden geliştiriyoruz.

