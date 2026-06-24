Hedef 200 milyar dolarlık yatırım! Bakan Bayraktar, enerji dönüşümünün yol haritasını anlattı

Bakan Bayraktar, Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Bloomberg ve Energy Shift Capital'in ortak ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'nda uluslararası yatırımcılar ve finans dünyasının temsilcilerine Türkiye'nin enerji dönüşüm yol haritası ve yatırım planlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum da iştirak etti.

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HEDEF NET SIFIR EMİSYON

En önemli önceliklerinin arz güvenliği olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, enerjide bağımsız hale gelmek istediklerini belirtti. Bakan Bayraktar, ayrıca Türkiye’nin 2053 yılında Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşmayı hedeflediğini kaydetti.

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RÜZGÂR VE GÜNEŞTE BÜYÜK POTANSİYEL

Elektrifikasyonun enerji stratejisinin kalbinde olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 126 gigavata yaklaştığını vurguladı. Yenilenebilir enerji kurulu gücünün toplam kurulu güç içerisindeki payının yüzde 62’ye ulaştığını belirten Bakan Bayraktar, bu oranın 2035’te yüzde 70’e çıkacağını söyledi. Türkiye’nin güneş ve rüzgar potansiyelinin çok büyük olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, 2035’e kadar 120 gigavatlık güneş ve rüzgar kapasitesi kurmayı hedeflediklerini belirtti. 2035’e kadar 5 gigavat ‘offshore’ rüzgar yatırımını devreye alacaklarına değinen Bakan Bayraktar, bu yıl söz konusu ‘offshore’ tesislerinin ihalesinin yapılmasını öngördüklerini kaydetti.

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NÜKLEERDE 20 GİGAVAT HEDEFİ

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Karbon nötr bir yapıya ulaşması için dünyanın nükleer enerjiye ihtiyacının olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “Şu anda Akkuyu bölgesinde Rosatom ile toplam 4.8 gigavat kapasiteli 4 reaktör inşa ediliyor. Bir diğer proje Sinop'ta olacak. Bir tane de Trakya bölgesinde olacak ve bunlar sayesinde 12 büyük konvansiyonel nükleer reaktörümüz olacak. Aynı zamanda, birçok şirketle SMR'lar yani küçük modüler reaktörler konusunda çok yakın bir şekilde çalışıyoruz. SMR'ların geleceği son derece parlak.” dedi. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin nükleer enerji alanında 2050 yılında en az 20 gigavat kurulu güce ulaşmayı ve enerji ihtiyacının yüzde 15’ini nükleerden karşılamayı hedeflediğini belirtti.

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ŞEBEKEYE 80 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

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Bakan Bayraktar, bu süreçte daha dirençli ve güvenilir bir iletim ve dağıtım şebekesine ihtiyaç olduğuna da dikkat çekerek altyapıya 80 milyar dolarlık yatırım gerektiğini anlattı.

YERLİ GAZ

Doğal gazın enerji dönüşümünde önemli bir rol oynamaya devam edeceğini kaydeden Bakan Bayraktar, Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda şu anda günlük 9,5 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini, 4 milyon hanenin de yerli gaz kullandığını vurguladı. Bakan Bayraktar, “Bu üretim, bu yılın sonunda iki katına, 2028'de 4 katına çıkacak. Yani 2028’de 17 milyon hane kendi gazımızı kullanacak.” dedi.

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KRİTİK MİNERALLER

Kritik minerallerinden de enerji dönüşümünün bir parçası olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, “O elementler olmadan karbonsuzlaştırma hedefine ulaşmak neredeyse imkansız. Bu nedenle biz özellikle maden sektörüne, kritik minerallere çok ciddi yatırımlar yapıyoruz.” dedi. Eskişehir Beylikova'da çok önemli bir nadir mineral rezervi tespit ettiklerini anlatan Bakan Bayraktar, “Bu, dünyadaki en büyük rezervlerden bir tanesi ve şu aşamada biz bu alanları, bu kaynakları geliştirmeye çalışıyoruz. Tam bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

200 MİLYAR DOLAR

Bütün bu projelerin somut adımlar olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, “Mevcutlar ve yakında duyacağınız yeni projeler çerçevesinde 200 milyar dolar hedefimiz var. Bu projeler için 2035'e kadar bu miktar gerekiyor.” dedi.

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BAĞLANTILILIK VURGUSU

Bakan Bayraktar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krize de değindi. Türkiye’nin bazı çözümler sunduğunu anlatan Bakan Bayraktar, “Türkiye olarak şuna inanıyoruz: bağlantılılık; gaz ve petrol altyapısı ve güç projeleri ne kadar artarsa, şu anda karşı karşıya kaldığımız zorlukları o kadar iyi aşabiliriz.” dedi. Ülkelerin kendilerini gelecekteki zorluklara karşı hazırlaması gerektiğine vurgu yapan Bakan Bayraktar, “Yine bu nedenle Türkiye, daha fazla karşılıklı bağlantı, daha fazla çeşitlilik sunuyor. Enerji tedarikimizin daha da çeşitlenmesi gerekiyor, iletim sistemlerinin de aynı şekilde.” diye konuştu. Irak-Türkiye Petrol Boru Hattını Basra'ya kadar uzatmak istediklerini ifade eden Bakan Bayraktar, “Çünkü halihazırda 1.5 milyon varil kapasite burada yatıyor. Çok fazla yatırım yapmadan, küçük yatırımlarla 1-2 yıl içerisinde çok yetkin Türk inşaat şirketleri devreye girip bunu inşa edebilir ve 1.5 milyon varil kapasiteyi sağlayıp Ceyhan'a, Ceyhan'dan da Akdeniz piyasalarına bunu ulaştırabiliriz.” dedi.

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BAKAN BAYRAKTAR, UK EXPORT FINANCE CEO'SU REDI İLE GÖRÜŞTÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'nin başkenti Londra'da UK Export Finance CEO'su Tim Reid ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Londra temaslarımız kapsamında, UK Export Finance CEO'su Sayın Tim Reid ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, enerji dönüşümü vizyonumuz doğrultusunda yenilenebilir enerji, offshore rüzgar, şebeke altyapısı yatırımları ve küçük modüler reaktörler gibi stratejik projelerimizde UKEF ile hayata geçirebileceğimiz finansman iş birliklerini ele aldık” ifadelerini kullandı.



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