Bakan Bayraktar, nükleer enerji hedefini açıkladı

12.04.2026 - 13:37 | Son Güncellenme:

Bakan Bayraktar, nükleer enerji hedefini açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjiyi azami düzeyde kullanan bir Türkiye, doğal gaz ve petrolünü arayan, bulan, üreten bir Türkiye ama mutlaka 70 yıllık rüyası olan nükleeri de enerji sepetine katmış bir Türkiye hedefimiz var." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Bakan Bayraktar, Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) düzenlenen Türkiye'nin Enerji Vizyonu İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enerji ihtiyacının artmasıyla ekonominin büyümesi arasında bir ilişki olduğunu, Kayseri'de 2002 yılından bu yana abone sayısı iki katına çıkarken tüketimin de 5 kat civarında arttığını söyledi.

Türkiye'nin mutlak surette, en hızlı şekilde enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Türkiye kullandığı üç birim enerjinin ikisini ithal ediyor. Doğal gaz ithalatı, petrol, petrol ürünleri ithalatı, kömür ithalatı. Bunların fiyatlarının hiçbirisini burada biz belirlemiyoruz." dedi.

İsrail-ABD ile İran savaşının enerji üzerindeki etkisinin tüm dünyada hissedildiğini belirten Bayraktar, "Enerjisiz ekonominin çarklarının, sanayinin çarklarının dönmesine imkan yok. Dolayısıyla bu iki açmazda, yani artan talep ve de enerjide dışa bağımlılığı bizim bir arada çözmemiz lazım. Türkiye bunun için neler yapıyor, son 15 yılda 25 bin megavatı aşan güneş gücü, 15 bin megavat civarında rüzgar gücüyle Türkiye 40 bin megavata güneş ve rüzgarda ulaştı." diye konuştu.

Altında dengeleri değiştiren hareket! İşte yükselişin arkasındaki 3 neden
"HAMDOLSUN TÜRKİYE'DE BİR KRİZ YAŞAMIYORUZ"

Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tek bir kaynağa bağımlı olamayacağını, bütün kaynakları dengeli bir şekilde ekonomiye katmayı hedeflediklerini, mutlaka petrol ve doğal gaz üretimini artıracaklarını ifade etti.

Bir dönem sadece 5 ilde doğal gaz kullanıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevreci, konforlu yakıtı bütün Anadolu'ya ulaştırma hedefi koyduğunu anlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Hamdolsun bugün gelinen nokta itibariyle 81 ilde 960'ın üzerinde yerleşim yerinde ve 220'den fazla organize sanayi bölgesinde doğal gazımız var ama bunu hep ithal ederek getiriyoruz. Şimdi dünya bu krizi yaşıyor. Hamdolsun Türkiye'de bir kriz yaşamıyoruz ama bunun ideali, hem ekonomik olarak hem de jeostratejik olarak Türkiye'nin kendi gazını üretmesi, kendi ihtiyacını buradan karşılaması. İnşallah bu attığımız adımlarla bu yolda ilerliyoruz. Yenilenebilir enerjiyi azami düzeyde kullanan bir Türkiye, doğal gaz ve petrolünü arayan, bulan, üreten bir Türkiye ama mutlaka 70 yıllık rüyası olan nükleeri de enerji sepetine katmış bir Türkiye hedefimiz var."

Bayraktar, Türkiye'nin hem klima kullanımında hem ısıtmada enerjisini verimli kullanması gerektiğini, bu alandaki farkındalığı projelerle artırmaya çalıştıklarını aktardı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy ise Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak adına atılan dev adımları büyük bir takdirle izlediklerini, Karadeniz'deki doğal gaz keşiflerinden nükleer enerji hamlelerine, yenilenebilir enerji kaynaklarının devreye alınmasından stratejik madencilik faaliyetlerine kadar her bir projenin üreticiler için geleceğe dair en büyük teminat niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Bakan Bayraktar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i de ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile de makamında bir araya gelen Bayraktar, Kayseri'nin Türkiye'nin göz bebeği şehirlerden biri olduğunu ve kentin her alanda ülkeye katkı yaptığını ifade etti.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ'nin (KCETAŞ) örnek gösterdikleri şirketlerden biri olduğunu belirten Bayraktar, elektrik ve doğal gaz hizmetlerinin artık vatandaşların olmazsa olmaz hizmetleri arasında yer aldığını belirtti.

Kentin tarihi ve turizmiyle ilgili bilgi veren Büyükkılıç ise Bakan Bayraktar'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ziyarette, Başkan Büyükkılıç, Bakan Bayraktar'a Yahyalı halısı hediye etti.

Bakan Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı Hüseyin Okandan ve partililerle bir araya geldi.

Orduya 'hazırlanın' talimatı! Orta Doğu'da alarm ziller
Nisan’da kar sürprizi! Havalar ne zaman ısınacak
Öğrenciler ailelerine söyledi! Öğretmenle ilgili şok iddia: 2. sınıfta, 1. sınıf dersi
Barcelona Osimhen için yıldızlarını satışa çıkarıyor! Çılgın transfer iddiası
Kızılmaske ve Hürmüz...
Sürdürülebilirlik
Borsada rekor koşusu
Melania Trump, bu hamleyi niye yaptı?
Tokyo'dan dünyaya bakış
İslamabad'da Hürmüz çıkmazı
'Müzik dinlerken her sözü anlamaya gerek yok'
Sosyal medya trendlerinden değil bilimden beslenin
Hedefimiz ölümsüzlük mü?
Arkas'tan İzmir'e yeni yıldız
KADES rakamdan ibaret değil!
Arkadaş aranıyor
Koltuk değişimi KSK'yi kurtardı
Psikoterapi: Popüler olan mı, etkili olan mı?
Yeni kaderimiz: Sandviç kuşak
İzmir'deki 'kooperatif' soruşturması! Aralarında Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı
Geçen yıl arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısında yeni gelişme
Yer: Sakarya! Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti