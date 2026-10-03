Bakan Bayraktar: Küçük Modüler Reaktör Kanunu’nun taslağı hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu’ya iştirak etti. Bakan Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu’da gençlere seslenerek “İnanıyorum ki sizlerin katkıları ve buradaki bu dinamizm, heyecan ve enerji, bizleri çok daha aydınlık bir Türkiye'ye doğru taşıyacak. İnanıyorum ki Türkiye, sizlerle beraber enerjide bağımsız bir ülke olacak ve çok daha güçlü, çok daha kuvvetli bir ülke haline gelecek.” dedi.

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FESTİVAL ALANINI GEZDİ

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile festival alanını gezen Bakan Bayraktar, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kurulan standı ziyaret etti. Burada gençlerle bir araya gelen Bakan Bayraktar, TEKNOFEST 2026 kapsamında bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması’na katılan gençlere seslendi. Yarışmanın kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Bayraktar, yarışmaya katılan takım sayısının her geçen sene artığını belirterek, bu sene 192 takım takımın yarıştığını belirtti.

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MOTİVASYON KAYNAĞI TEKNOFEST

TEKNOFEST'in Türkiye'de bir özgüven devrimi gerçekleştirdiğini söyleyen Bakan Bayraktar, “TEKNOFEST, Türkiye'nin yenilikçi ruhunun yüksek teknolojiye giden yoldaki en önemli itici güçlerinden, motivasyon kaynaklarından bir tanesi. Dünya büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bu yeni dönüşümün adı ‘yapay zekâ çağı.’ Bu yeni yapay zekâ çağında bildiğimiz her şey değişecek. Onun için çok daha farklı hazırlıklara girmemiz lazım. İşte TEKNOFEST bunun platformunu oluşturuyor” dedi.

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TÜRKİYE'NİN 2040 ENERJİ VİZYONUNU

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Yeni yapay zekâ çağında öne çıkan en önemli unsurlardan birinin de enerji olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “Enerji olmadan aslında yapay zekadan bahsetmek mümkün değil. Enerjiyi kesintisiz bir şekilde sağlayabilmemiz önemli. Bu alanda da önümüzde hem çok önemli fırsatlar var hem de çok önemli sınamalar var. Bunlara hazır olmamız gerekiyor. Özellikle Antalya'daki COP31 toplantısını da düşünerek 2026 yılını hazırlık yılı ilan ettik ve Türkiye'nin 2040 enerji vizyonunu çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunu dünyaya ilan edeceğiz. Bu yeni enerji vizyonumuzda nihai bir hedefimiz var: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak.” diye konuştu.

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NÜKLEER OLMAZSA OLMAZ BİR ALAN

Nükleerin Türkiye için olmazsa olmaz bir alan olduğunu belirten Bakan Bayraktar, “Türkiye'nin mutlaka nükleer enerjiye sahip olması lazım. Yapay zekâ çağına, dijital dünyaya bizim mutlaka nükleerle beraber girmemiz lazım. İnşallah birkaç ay içerisinde Akkuyu'da nükleer santralimizi devreye alacağız ve Türkiye ilk kez nükleerden elektrik üretmeye başlayacak. 70 yıllık bir rüya adeta gerçeğe dönüşecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Sizler Sayesinde Nükleerin İkinci Çağını Iskalamayacak.

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Nükleerin yeni çağının Küçük Modüler Reaktör (SMR) çağı olduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, “SMR işine çok inanıyoruz. Onun için TEKNOFEST çatısı altında bu Nükleer Enerji Teknolojileri Yarışması çok önem arz ediyor ve her geçen sene büyüyor. Ortaya koyduğunuz performans, ortaya koyduğunuz projeler hakikaten her geçen sene daha güzel hale geliyor. Ben inanıyorum ki Türkiye sizler sayesinde nükleerin bu ikinci çağını ıskalamayacak. Türkiye bu teknolojiye sahip, bu teknolojiyi kendisi üreten ve inşallah ihraç eden bir ülke haline gelecek. Bunu başardığımızda, enerjide bağımsız Türkiye hedefini de yakalamış olacağız.” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DE NÜKLEER BÜYÜYEREK, GELİŞEREK DEVAM EDECEK

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) Çekmece Yerleşkesinde bulunan TR-2 Araştırma Reaktörü ile ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, “Çekmece'deki araştırma reaktörümüzü tekrar çalıştırmaya başlıyoruz. Çok uzun yıllar sonra nihayet lisanslama çalışmalarımız bitti. Nükleer Düzenleme Kurumumuz izinlerimizi verdi ve artık orası bilimsel araştırma yapacak. Malzeme teknolojileri, nükleer tıp, izotop üretimi; bütün bu alanlarda çalışmayı yapacak bir yer olacak. Orayı da sizlere açacağız. İnşallah Türkiye'de nükleer büyüyerek, gelişerek devam edecek.” dedi.

TÜRKİYE, SİZLERLE ÇOK DAHA KUVVETLİ BİR ÜLKE HALİNE GELECEK

Bakan Bayraktar, “İnanıyorum ki sizlerin katkıları ve buradaki bu dinamizm, heyecan ve enerji, bizleri çok daha aydınlık bir Türkiye'ye doğru taşıyacak. İnanıyorum ki Türkiye, sizlerle beraber enerjide bağımsız bir ülke olacak ve çok daha güçlü, çok daha kuvvetli bir ülke haline gelecek.” diye konuştu.

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HEDEF NÜKLEERDE 20 BİN MEGAVATLIK KURULU GÜÇ

Bakan Bayraktar, daha sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Türkiye’nin 2050’de 20 bin megavatlık bir nükleer kurulu güce ulaşmayı hedeflediğini anımsatan Bakan Bayraktar, bunun için güçlü bir siyasi iradeye ve ayrıca insan kaynağına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Bu, onlarca yıl isteyen, çok büyük bir emek isteyen bir konu. Arkasında güçlü bir milli ve siyasi irade olması lazım. Bu, Cumhurbaşkanımızın sayesinde var. Bir taraftan da insan kaynağına ihtiyacımız var. Her yıl artarak büyük bir talep oluyor. Gençlerimiz, çocuklarımız nükleer alanın büyüyeceğini, bu alanda geleceğe dair çok önemli fırsatlar olduğunu gördükleri için şimdi bu alana çalışmaya başladılar. İnsan kaynağı ihtiyacımız, işte buralardan inşallah yetişecek.” dedi. Dünyanın birçok farklı ülkesine eğitim için öğrenci gönderdiklerini anlatan Bakan Bayraktar, TENMAK eliyle bu alanda çalışan öğrencilere aylık 13.750 lira burs verdiklerini de belirtti.

KANUN TASLAĞI HAZIR

Türkiye’nin SMR’ler ile ilgili çalışmalarına ilişkin soruya da cevap veren Bakan Bayraktar, şunları söyledi: “Bir Küçük Modüler Reaktör Kanunu hazırlıyoruz şu anda. Bunun taslağı hazır. Bütçe görüşmeleri sonrasında Meclis'imizin gündemine getirmeyi hedefliyoruz. Yani bu yasama yılında. Onu kanunlaştırdığımızda bunun hukuki altyapısını da güçlü bir şekilde kurmuş olacağız. Orada bu konunun gelişimini sağlayacak, finansmanını sağlayacak, güvenlikle alakalı alınacak tedbirleri ortaya koyacak bir çerçeveyi oluşturacağız. Bu, SMR'ın önünü açacak.”

BAKANLIK STANDINA ÜST DÜZEY ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının TEKNOFEST Güneydoğu’da kurduğu stand binlerce vatandaşı ağırladı. Ayrıca, Milli savunma bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile kuvvet komutanları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Bakanlık standını ziyaret etti.