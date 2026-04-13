Bakan Bayraktar: TPAO ile TotalEnergies arasında stratejik bir mutabakat zaptı imzalandı

13.04.2026 - 16:45 | Son Güncellenme:

#Bakan Bayraktar#TPAO#Totalenergies

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve TotalEnergies arasında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, anlaşmayla Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde değerlendireceklerini aktardı.

Türkiye'nin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katılacağını vurgulayan Bakan Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enerjide merkez ülke olma hedefimiz doğrultusunda, İstanbul'da, milli şirketimiz TPAO ile TotalEnergies arasında stratejik bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile Türkiye'de ve uluslararası alanda hidrokarbon arama faaliyetlerindeki potansiyel iş birliği imkanlarını kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz. TPAO'yu küresel bir enerji oyuncusu yapma hedefimizi gerçekleştirirken sahip olduğumuz üstün teknik kabiliyeti uluslararası deneyimle birleştirerek ülkemizin enerjideki tam bağımsızlık yürüyüşüne güç katmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, TotalEnergies'in internet sitesinde yapılan açıklamada, söz konusu mutabakatın, Türkiye'nin Karadeniz bölgesi ve uluslararası alandaki keşif fırsatlarının ortak değerlendirilmesini de kapsayan teknik iş birliği için çerçeve oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TotalEnergies Keşif Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicola Mavilla, "Her iki şirketin teknik uzmanlığından yararlanarak, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde ve uluslararası alanda keşif fırsatlarını karşılıklı fayda temelinde değerlendirmek amacıyla TPAO ile bu iş birliğini başlatmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

