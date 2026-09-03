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Bakan Bayraktar, Uluslararası Finans Kurumu temsilcileriyle işbirliği olanaklarını değerlendirdi

03.09.2026 - 17:41 | Son Güncellenme:

#Enerji Ve Tabii Kaynaklar#Alparslan Bayraktar#Uluslararası Finans Kurumu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Orta Doğu ve Orta Asya Bölge Başkan Yardımcısı Imad Najib Ayed Fakhoury ve beraberindeki heyetle işbirliği olanaklarını değerlendirdiklerini bildirdi.

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Bakan Bayraktar, Uluslararası Finans Kurumu temsilcileriyle işbirliği olanaklarını değerlendirdi

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Bankası Grubu bünyesindeki Uluslararası Finans Kurumu temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiklerini belirtti.

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Enerji sektöründeki atılımları ve belirlenen hedefleri ele aldıklarına işaret eden Bayraktar, "Görüşmemizde, Türkiye'nin enerji sektöründe gerçekleştirdiği atılımları, enerji dönüşümü vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz yatırımları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerjide belirlediğimiz hedefleri paylaştık. İletim ve dağıtım altyapısından YEKA projelerine, kritik minerallerden özel sektör yatırımlarına uzanan geniş bir alanda mevcut projelerin hızlandırılması ve yeni projeler için sağlanabilecek finansman imkanları üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.

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Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti: "Dünya Bankasının Türkiye'nin enerji dönüşümüne gösterdiği güçlü ilgiyi ve bugünkü toplantımızda dile getirilen enerji yatırımlarımıza daha fazla katkı sunma iradesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kamu ve özel sektöre yönelik finansman imkanlarını en etkin şekilde değerlendirerek ülkemizin enerji dönüşümüne ivme kazandıracak işbirliğimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz."

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