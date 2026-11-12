Bakan Bayraktar'dan Libya ve Venezuela ile enerji işbirliği mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

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COP31 marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Muhammed Dibeybe'yi kabulüne refakat ettiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Enerjideki yerli ve milli hamlelerimizi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza taşıdığımız bu dönemde, Libya'yla olan ortaklıklarımızı stratejik vizyonumuzun en güçlü göstergelerinden biri olarak görüyoruz. Dost ve kardeş ülke Libya ile ikili ilişkilerimizi, enerji alanında attığımız somut adımlarla daha da derinleştirmeye devam edeceğiz."

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VENEZUELA İLE HİDROKARBON ALANINDA İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRİLDİ

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Bayraktar, COP31 marjında Venezuela Hidrokarbonlar Bakanı Paula Henao Vera ile de bir araya geldi.

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Görüşmede petrol ve doğal gaz başta olmak üzere hidrokarbon alanında geliştirilebilecek ortak projeleri, enerji ticaretini ve karşılıklı yatırım fırsatlarını kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

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"Uluslararası arama ve üretim portföyümüzü çeşitlendirme vizyonumuz doğrultusunda, Venezuela ile enerji sektöründe sahip olduğumuz güçlü potansiyeli somut işbirliklerine dönüştürmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."