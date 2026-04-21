Bakan Bolat, ABD Ticaret Odası heyetiyle görüştü

Bolat, ABD Ticaret Odası ve bu ülkenin iş dünyası temsilcileriyle iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndaki görüşmede Bolat, küresel belirsizliklere, kuraklık ve zirai don gibi olumsuz etkilere rağmen Türk ekonomisinin 22 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini, milli gelirin 1,6 trilyona, kişi başına gelirin 18 bin dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin ihracatta yakaladığı ivmeye dikkati çeken Bolat, 2025'te 390 milyar dolarlık ihracat hedefinin başarıyla gerçekleştirildiğini, 2026 yılının ilk çeyreğinde de ihracatın 63 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.

Bakan Bolat, Almanya'nın ülkenin en büyük ihracat pazarı olduğunu dile getirerek, "Bu ülkeyi ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve Fransa takip etti. Bu durum, Avrupa ve transatlantik pazarlarla güçlü entegrasyonumuzu açıkça ortaya koymaktadır. Sektörel açıdan bakıldığında, mal ihracatımız çeşitlendirilmiş ve rekabetçi bir sanayi yapısı tarafından desteklenmektedir." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin, turizm gelirleri ve uluslararası ziyaretçi sayısıyla dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade ederek, ülkenin lojistik ve taşımacılık hizmetleri alanında da dünya genelinde ilk 10 ülke arasında yer aldığını söyledi.

Bu başarıda, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan stratejik konumun önemli rol oynadığını belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Uluslararası fuar ve sergiler, bilgi teknolojileri ve yazılım ve eğitim hizmetleri gibi yüksek katma değerli sektörler de büyümeye devam etmektedir. Sağlık turizmi de dikkati çekici bir ivme kazanmış, 2025 yılında 3 milyar dolar gelir elde edilmiş ve yaklaşık 1,4 milyon uluslararası hastaya hizmet verilmiştir. İhracattaki güçlü performans sayesinde cari işlemler dengesinde görece dengeli ve istikrarlı bir görünüm korunmuştur. Bakanlık olarak bu olumlu eğilimi güçlendirmek amacıyla kapsamlı ve hedef odaklı politikalar uygulamaya devam edeceğiz."

"ÇEVREMİZDEKİ ÇATIŞMALARA RAĞMEN TÜRKİYE'NİN CAZİBESİ ARTIYOR"

Bolat, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini belirterek, ABD heyetinin dün gerçekleştirdiği temaslara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin güvenli bir liman olması, istikrarlı bir siyasi yapıya ve bir ekonomiye sahip olmasının yabancı yatırımcılar için ülkeyi cazip hale getirdiğini kaydeden Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevremizde gerçekleşen çatışmalara rağmen Türkiye'nin istikrarlı bir ekonomiye, yönetime, güçlü bir liderliğe sahip olması ile Cumhurbaşkanı'mızın dünyadaki saygın konumu ve özellikle barış görüşmelerindeki yapıcı katkıları, Dışişleri Bakanlığı'mızın dengeli dış politikası ekonomik fırsatlarla birleştiğinde Türkiye'nin cazibesini artırıyor. Ülkemize geçen yıl 13 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım gelmişti. Bu yıl da Körfez'deki savaşın bitiminden sonra yatırımın hızlanmasını bekliyoruz. Aynı zamanda Orta Doğu'da ve Körfez'de yaşananlar karşısında Türkiye'nin bölgedeki güvenli, istikrarlı bir ada ve liman hüviyeti daha da pekişmiş oldu."

Bolat, küresel alandaki ticari ilişkilerin başarısına işaret ederek, somut sonuçların uzun süredir ülkeye gelen yabancı yatırımlarda da ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'ye son 23 yılda 290 milyar dolar doğrudan yatırım geldiğini ve ülkedeki uluslararası şirket sayısının 89 bine ulaştığını bildiren Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bunlar Türkiye'de 1,2 milyon vatandaşımıza istihdam sağlıyor, ihracatımıza 70 milyar doların üzerinde katkı sunuyor. Vergi ödüyorlar, üretim yapıyorlar. Türkiye ekonomisinin gelişme ve büyümesinde tıpkı yerli, milli şirketlerimizin fazlasıyla yaptığı gibi uluslararası sermaye ve yatırımlardan da istifade etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çabalarımızın amacı bu."