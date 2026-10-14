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Bakan Bolat, Brüksel'de Tsvetelina Penkova ile görüştü

14.10.2026 - 15:27 | Son Güncellenme:

#Ticaret Bakanı Ömer Bolat#Avrupa Parlamentosu#Gümrük Birliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Tsvetelina Penkova ile bir araya geldi. Görüşmede Avrupa Birliği'nin Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamındaki 'Made in EU' düzenlemeleri ve Türkiye'nin beklentileri ele alındı.

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Bakan Bolat, Brükselde Tsvetelina Penkova ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Sanayi, Araştırma ve Enerji (ITRE) Komisyonu Başkan Yardımcısı Tsvetelina Penkova ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Görüşmede, Avrupa Birliği’nin (AB) Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act – IAA) kapsamında gündeme gelen 'Made in EU' düzenlemelerini ve Türkiye’nin bu konudaki beklentilerini ele aldıklarını belirten Bakan Bolat, Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği’nin ve sanayi alanındaki güçlü entegrasyonun, Avrupa’nın rekabet gücü açısından taşıdığı stratejik öneme dikkati çektiklerini kaydetti.

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Türkiye'nin düzenleme kapsamındaki konumuna ilişkin beklentilerini ifade eden Bakan Bolat, “Bu çerçevede, Türkiye’nin düzenlemenin yürürlüğe girdiği ilk andan itibaren ortak ülke olarak tanınmasının ve tüm düzenlemeler bakımından AB ile eş değer muamele görmesinin önemini vurguladık. Türkiye’nin statüsünün gelecekte yapılacak değerlendirmelere bırakılmadan, hukuki belirlilik sağlayacak şekilde mevzuatta açıkça güvence altına alınması yönündeki beklentilerimizi de aktardık” değerlendirmesinde bulundu.

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'AVRUPA SANAYİSİNİN AYRILMAZ BİR PARÇASIYIZ'

Türkiye'nin Avrupa sanayisi ve otomotiv sektöründeki kritik rolüne değinen Bakan Bolat, açıklamasını şöyle tamamladı: “Türkiye, Avrupa sanayi ve otomotiv değer zincirlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ülkemizin bu düzenlemelerin dışında bırakılması, yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa sanayisinin üretim kapasitesini, rekabetçiliğini ve küresel pazarlardaki konumunu da olumsuz etkileyecektir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik bütünleşmenin ve karşılıklı kazanımların korunması, ortak sanayi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Avrupa Parlamentosundaki yasama sürecinde Gümrük Birliği ortaklığımızın ve karşılıklı ekonomik çıkarlarımızın gözetilmesini bekliyoruz.”

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