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Bakan Bolat: Cari açık tarihsel ortalamaların altında seyrediyor

13.10.2026 - 12:16 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#Cari Açık#İhracat Artışı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini açıkladı.

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Bakan Bolat: Cari açık tarihsel ortalamaların altında seyrediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ödemeler dengesi verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Bolat, "2025 yılı Ağustos ayında 4,6 milyar dolar olan cari işlemler fazlası 2026 yılı Ağustos ayında 4,1 milyar dolar fazla olarak gerçekleşmiştir. Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 42,1 milyar dolar gerçekleşmiştir. Yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 26 milyar dolar fazla verilmiştir. Hizmet ihracatı, 2026 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 125,1 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerimiz 2026 yılı Ağustos ayında 60,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 44,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

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'ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamının, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 oranında artarak 405,3 milyar dolara yükseldiğini aktaran Bolat, "Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmiş; 2025 yılında milli gelire oranı yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihsel ortalamanın altındaki performansın devam ettiği görülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesi ile ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat vizyonu kapsamında ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara taşımak üzere gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye ekonomisine duyulan güvenle, 'Türkiye Yüzyılı'nı, ticaretin yüzyılı yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme anlayışımızla ülkemizin ekonomik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi ve yüce Allah'ın izniyle, küresel ticarette daha güçlü bir Türkiye inşa etmeyi hedefliyoruz" açıklamasını yaptı. (DHA)

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