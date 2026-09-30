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Bakan Bolat: İhracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır

30.09.2026 - 17:26 | Son Güncellenme:

#Ekonomi#İhracat Artışı#Cari İşlemler Hesabı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır" dedi.

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Bakan Bolat: İhracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır

Bakan Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Ağustos 2026 dönemi dış ticaret istatistiklerine ilişkin yazılı değerlendirme yaptı. Bakan Bolat, "Ağustos ayında ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artışla 23 milyar 467 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmıştır. Bölgesel savaşlara ve küresel olumsuzluklara rağmen yılın ilk 8 ayında ihracat yüzde 4 artışla 184 milyar 996 milyon dolar ile rekor kırmıştır. 2026 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 4,2 oranında artışla 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesinde kaydedilmiştir. 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 269 milyar dolardı. Böylece, 2026 Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatımız 11,2 milyar dolar artmıştır. Ağustos ayında mal ithalatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 oranında artışla ile 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yıla göre yüzde 6 oranında artışla 378 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ağustos ayında yıllıklandırılmış ithalatımız 356,7 milyar dolardı. Böylece, 2026 Ağustos ayı itibarıyla yıllıklandırılmış mal ithalatımız 21,4 milyar dolar artmıştır" ifadelerini kullandı.

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'ÖNLEMLER ALINMAYA DEVAM EDİLECEKTİR'

Ağustos ayında cari işlemler hesabında 3 milyar doların üzerinde fazla verilmesi beklendiğini kaydeden Bakan Bolat, "Küresel ekonomide devam eden jeopolitik gerginlikler, ağırlaşan uluslararası şartlar, korumacılık ve zayıf dış talebe rağmen ihracatımızda dirençli bir görünüm öne çıkmaktadır. 282 milyar dolar olan OVP hedefimizin eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yakalanması beklenmekte olup yıl sonunda mal ve hizmetler ihracatı toplamında hedefimiz olan 410 milyar doların da aşılması için Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Orta Vadeli Program (2027-2029) kapsamında, ihracatın küresel ticaretten aldığı payın artırılması amacıyla yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun ürün ve hizmetlerin ihracat içindeki payı yükseltilecek; düşük ve orta teknoloji yoğun sektörlerde dönüşüm desteklenerek firmaların daha yüksek katma değerli üretim ve ihracata yönelmeleri sağlanacaktır. Küresel ticaretteki yeni dinamikler doğrultusunda yurt içi üreticilerin haksız rekabete karşı ihtiyaçları gözetilerek uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunmasına yönelik önlemler alınmaya devam edilecektir" dedi. (DHA)

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