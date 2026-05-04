Bakan Bolat: Litvanya ile Türkiye arasında bugün birden fazla köprü inşa ettik

04.05.2026 - 14:43 | Son Güncellenme:



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin bugüne kadar 89 bin şirketten toplam 290 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini söyledi.

Türkiye-Litvanya Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat, Litvanya hükümetine ve halkına, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine ilişkin genişleme müzakerelerinde ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin bugüne kadar 89 bin şirketten toplam 290 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektiğini dile getiren Bolat, bu yatırımların yüzde 70'inin Avrupa Birliği ülkelerinden geldiğini, bu durumun Türk ve Avrupa Birliği sanayi ve sektörlerinin tedarik zincirlerinde ne kadar güçlü bir şekilde entegre olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bolat, "Bu nedenle Türkiye, Avrupa ekonomileri ve sanayileri için sağlam, istikrarlı ve güvenilir bir tedarik ve lojistik merkezi konumundadır. Planladığımız müteahhitlik projeleri açısından da bu önemli bir avantajdır." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin Bolat, bu sürecin, Avrupa Birliği Konseyinin komisyona yakında yeşil ışık yakması halinde başlamasının beklendiğini söyledi.

Sanayi Hızlandırma Yasası'nın da Avrupa Birliği Konseyinde ele alınacağını ve karara bağlanacağını dile getiren Bolat, şunları kaydetti: "Bu gelişmeler, hem ikili ilişkilerimiz hem de Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açısından önem taşımaktadır. Değerli mevkidaşım, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas ve hükümetinin Türkiye’ye bu konularda verdiği destekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Avrupa Birliği ile ilgili bazı konulardaki tutumumuzu da açık bir şekilde ifade ettim. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi, halihazırda 1,1 milyar doları aşmış durumdadır. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu rakamın 1,5 milyar dolara ulaşacağına inanıyorum. İki ülke, liderler ve hükümetler arasında güçlü bir uyum bulunmaktadır. Yatırım alanında da her iki ülkenin girişimcileri için önemli fırsatlar mevcuttur."

Bolat, Litvanya'nın güçlü bir ekonomiye ve özellikle bilgi teknolojileri ile yenilenebilir enerji gibi rekabetçi sektörlere sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin de bu alanlara önemli yatırımlar yaptığını belirten Bolat, "Bu nedenle Türk girişimciler, Litvanya’daki muhataplarıyla daha fazla işbirliği yapabilir, Litvanya’da yatırım gerçekleştirebilir. Aynı şekilde Litvanyalı şirketleri de Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Litvanya ile Türkiye arasında bugün birden fazla köprü inşa ettik"

Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Griksas da "Yatırımlardan, ortak projelerden, milyarlarca dolarlık ticaretten bahsedebiliriz ancak mesele her zaman insanlarla ilgilidir." dedi.

Bunların her iki ülkenin de öncelikleri olduğunu belirten Griksas, birlikte yürüyerek, inşa ederek ve üreterek iki ülkenin nasıl işbirliği içinde olması gerektiğine dair en iyi örneği ortaya koyabileceklerini ve hedeflerine ulaşabileceklerini dile getirdi.

Griksas, bugünün önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, JETCO Komisyonu için 6 yıl beklediklerini, üçüncü toplantının daha kısa sürede gerçekleştirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

Kendi açılarından hiçbir şüphenin bulunmadığını dile getiren Griksas, Litvanya ile Türkiye arasında bir köprü olduğunu ve bugün birden fazla köprü inşa ettiklerini anlattı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da "Rail Baltica ve lojistik altyapı, Litvanya için olduğu kadar şirketlerimiz için de oldukça önemlidir. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimiz bulunmaktadır." diye konuştu.

Olpak, Litvanya’nın 2050 Enerji Bağımsızlığı Stratejisi'nin yenilenebilir enerji, şebeke modernizasyonu ve batarya depolama alanlarında gerçek bir talep oluşturduğunu, bu alanların birlikte geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Doğu Akdeniz'de 7'lik deprem endişesi! İşaret edilen bölge! 'Uzun süredir büyük deprem üretmedi'
Yer: Erzincan! Yaban hayatının gizli yıldızı: İlk kez bu kadar net görüntülendi
Kaderleri bir günde değişti, 85 haneli köy haritadan silinebilir: Durum çok ciddi