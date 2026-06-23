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Bakan Bolat, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüştü

23.06.2026 - 09:58 | Son Güncellenme:

#Ticaret#Ömer Bolat#Moğolistan

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nyamtaishir Nomtoibayar ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, Moğolistan Başbakan Yardımcısı Nomtoibayar ile görüştü

Bolat, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, Nomtoibayar ile Ankara'da verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Bolat, "Görüşmemizde ticaret, yatırımlar, müteahhitlik, serbest bölgeler, madencilik, tarım ve hayvancılık, sivil havacılık, sağlık, turizm ve lojistik başta olmak üzere işbirliği alanlarımızı ele aldık. Türkiye ile Moğolistan arasında son dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ivme kazanan ilişkilerimizin, stratejik ortaklık vizyonu doğrultusunda, her alanda daha da güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bolat, ekonomik ve ticari işbirliğini somut projelerle daha ileri taşımaya yönelik ortak iradelerini teyit ettiklerine işaret ederek, "Köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz Moğolistan ile 2025'te 104,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizi, yakın dönemde 500 milyon dolara çıkarma hedefimizi bir kez daha vurguladık. Türk firmalarının Moğolistan'daki yatırımlarını ve müteahhitlik projelerini artırmayı, özellikle 'Yeni Karakurum Şehri' başta olmak üzere stratejik altyapı projelerinde daha güçlü işbirlikleri geliştirmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Moğolistan ile stratejik ortaklığımızı daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız"

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Ülkeler arasında tesis edilen stratejik ortaklığın, ticaretten yatırımlara, ulaştırmadan sanayiye kadar geniş bir yelpazede yeni fırsatlar ortaya çıkaracağına ve halklar arasındaki dostluk bağlarını daha da pekiştireceğine inandıklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

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"Türkiye olarak, Moğolistan ile stratejik ortaklığımızı kazan-kazan anlayışı ve kardeşlik hukuku temelinde daha ileri seviyelere taşımaya kararlıyız. Sayın Başbakan Yardımcısı'na nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyor, temaslarının ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilere hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum."

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