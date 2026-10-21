Bakan Bolat: Son 23 senede 294 milyar dolar doğrudan yatırım aldık

Bolat, İstanbul Gelişim Üniversitesinin Avcılar Yerleşkesi'nde düzenlenen akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitime verdiği önemden bahsederek, kamu bütçesinden en büyük payın bu alana ayrıldığını söyledi.

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Ticaret Bakanlığının sorumluluk alanlarına ilişkin bilgiler veren Bolat, çok geniş bir alanda yetki ve sorumluluk çerçevesinde çalışmalar sürdürdüklerini belirtti.

Bolat, 2000'li yıllarla birlikte dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan ekonomik ve finansal krizlere değinerek, Kovid-19 ile birlikte enflasyon krizinin yaşandığını, sonrasında ise yüksek faiz politikalarının ve enflasyon ile mücadele programlarının birlikte yürütüldüğünü anlattı.

Türkiye'nin bu süreçte dünyadan ve özellikle Batı'dan pozitif ayrışarak ekonomik büyümesini devam ettirmeyi başardığını vurgulayan Bolat, ihracata dayalı büyümeyi devam ettirdiklerini, istihdamı artırmayı başardıklarını anlattı.

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Bolat, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremler, bölgesindeki savaşların yol açtığı olumsuzluklar, enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyon gibi olumsuzluklara rağmen büyüdüğünün altını çizerek, 2000'li yılların ardından dünyanın önde gelen bazı ekonomilerinin gerilediğini ve ülkeler arasında ticaret savaşlarının yaşandığını anımsattı.

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Yeşil ekonomi, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlarda yaşanan gelişmelerden bahseden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dijital dünya o kadar hızlı gelişiyor ki birkaç yıl öncesine kadar hiç konuşmadığımız yapay zeka kavramı bugün hayatımızın içinde çok önemli bir yer edinmeye başladı. Bilim adamları ve uzmanların ifadesiyle daha hayatımıza yüzde 5 nüfuz eden yapay zekanın kalan yüzde 95'lik bölümünün bizlere nasıl bir hayat getireceğini, eğitim alanını nasıl etkileyeceğini, bugünün ve geleceğin mesleklerinde nasıl değişimler yapacağını hepimizin ölçmesi, biçmesi ve tartması hepimiz için çok büyük önem taşıyor."

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"Son 23 senede 294 milyar dolar doğrudan yatırım aldık"

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Bakan Bolat, Türkiye'nin 238 milyar dolar olan milli gelirinin haziran sonu itibarıyla 1,7 trilyon dolara yükseldiğini, "Kişi başına düşen milli gelir de 2025 sonu itibarıyla 18 bin 100 dolara ulaşarak dünyada orta üst gelirli ülkeler ligine yükseldik. Ülkemizdeki yaşam standartları ve refah düzeyi anlamında 20 yıl öncesine göre önemli bir yenilik sağladık." diye konuştu.

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Ulaştırma alanında 300 milyar doların üzerinde, enerjide ise 200 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını dile getiren Bolat, savunma sanayisi ile mal ve hizmetler ihracatı alanında sağlanan ilerlemeyi aktardı.

Bolat, Türkiye'nin üretim alanında sahip olduğu kabiliyete işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyanın neresine gidersek gidelim artık iş insanlarımızı rahatlıkla görebiliyoruz. Dünyanın her tarafında müteşebbis, girişimci, KOBİ, sanayici, müteahhit ve tüccarlarımızı görmemiz mümkün. Aynı zamanda öğrencilerimiz, hocalarımız, sivil toplumcularımız var. Aynı şekilde dünyanın her tarafından da Türkiye'ye yatırımlar geliyor. Son 23 senede 294 milyar dolar doğrudan yatırım aldık. Türkiye'de 90 bin yabancı şirket var."

"Doğal gaz ve petrol tüketiminde yerli üretimin payını daha çok artıracağız"

Ticaret Bakanı Bolat, AR-GE, inovasyon, teknopark ve kuluçka merkezleri gibi alanlarda yapılan yatırımlardan bahsederek, buradaki fikirlerin keşiflere ve yeni teknolojilere dönüşmesinin başta makine sanayisi, bilişim, teknoloji, savunma sanayisi, enerji ve telekomünikasyon alanında ülkenin geldiği seviyeye önemli katkılar yaptığını anlattı.

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Türkiye'nin yenilenebilir enerjide son yıllarda önemli yatırımlar yaptığını ve buradaki payın yüzde 50'yi aştığını ifade eden Bolat, "Enerji kaynaklarımızı hem miktar olarak artırmamız hem çeşitlendirmemiz hem de yerli kaynaklarımızın daha büyük pay almasını sağlamamız büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Bolat, doğal gaz ve petrol tüketiminde yerli üretimin payını daha çok artıracaklarını kaydederek, teknoloji geliştirme noktasındaki girişimlere ilişkin bilgiler verdi.

"(Düzenlemeler sayesinde konut ve otomobilde) Fiyat artışları engellendi"

Bakan Bolat, ticaret diplomasisi alanında yaptıkları faaliyetlerden ve gerçekleştirdikleri görüşme ve ziyaretlerden bahsederek, "Türkiye, Çin'den Fas'a kadar olan coğrafyada önemli bir sanayi üretim ülkesi haline geldi. 2019 sonunda Kovid başladığında gelişmiş sanayisi olan Avrupa ülkelerinin sanayi üretim endeksi 100 birimken aradan geçen 6 yıl sonunda 97-98'lerde. Bu lider ülkeler karşısında Türkiye'nin aynı tarihte 100 birimken geçen yıl itibarıyla 129 üretim değerine ulaşmıştır." şeklinde konuştu.

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Yılda 11 milyon ihracat ve ithalatlı gümrük beyannamesi işlendiğini, 2,6 milyon civarında şirketin ve 2 milyon 267 bin civarında esnafın yöneticisi konumunda olduklarını dile getiren Bolat, iç ticaret, dış ticaret, gümrük rejimleri, serbest bölgeler gibi çok geniş alanlarda çalıştıklarını anlattı.

Bolat, tüketicilere yönelik çalışmalarına ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bazen bir top doldurmanın, bazen bir adet elmanın, bazen bir fincan kahvenin fiyatı sosyal medya üzerinden ana gündemimiz olabilirken bunlarla da ilgilenmek, uğraşmak ve bu süreçleri de yönetmek zorundayız. 3,5 yıllık görev süremiz içinde 100'e yakın önemli yönetmelikle iç ticarette düzenleyici tedbirler aldık. Sebze-meyve ticareti, perakende ticaretle, lisanslı depoculuk, kuyum ticareti, emlak sektörü, otomotiv sektörü ile düzenleme yapıldı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ve Güvenli Ödeme Sistemi (GÖS) ile noterlerle yaptığımız işbirliği sayesinde bu sektörlerde (gayrimenkul ve otomotiv) çok ciddi bir güven ve istikrar getirildi, fiyat artışları engellenmiş oldu. Hem otomotivde hem de konut fiyatlarında (artış) manşet enflasyon oranının altında. Son bir yıl içinde otomotivde yüzde 22, konutta da yüzde 23 civarında yıllık fiyat artışı varken manşet enflasyon yüzde 29 civarında bulunmaktadır."

Esnafa 23 yılda 883,5 milyar liralık faiz sübvansiyonlu kredi

Ticaret Bakanı Bolat, tüketicilerin korunması için hayata geçirdikleri düzenlemelerden bahsederek, yönetmeliklere uymayanlara idari ceza yaptırımında bulunduklarını söyledi.

Esnafa yönelik desteklere ilişkin bilgiler veren Bolat, "23 yılda toplam 883,5 milyar lira yüzde 50 faiz sübvansiyonlu verdiğimiz finansman destekleriyle esnafımızın yatırımlarını, işletme kredisi ihtiyaçlarını karşıladık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Oldukça iyi şartlarda bu destekleri vermeye devam ediyoruz." dedi.

Bolat, kadın kooperatiflerine çok büyük destekler verdiklerini, 5 yılda 848 kooperatifin 907 projesini desteklediklerini, 2026'da da 115 kooperatifin 126 projesine destek verdiklerini anlattı.

Tüketici hakem heyetlerinin tüketicinin korunması adına önemli bir görev ifa ettiğini belirten Bolat, "Sadece bu yıl 9 ayda 14 milyar lira tutarında 690 bin uyuşmazlığı tüketici hakem heyetleri mahkemelere gitmeden çözmüştür." ifadelerini kullandı. Bolat'a konuşmasının ardından günün anısına hediye takdim edildi.