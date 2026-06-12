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Bakan Bolat: Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkabilir

12.06.2026 - 13:37 | Son Güncellenme:

#Ömer Bolat#Cari Açık#İhracat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl küresel konjonktüre bağlı olarak cari denge üzerinde ilave baskılar oluşabileceğini belirterek, "Küresel tedarik zincirlerinde yeni kırılmaların ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeniden güvenilir tedarikçi olarak, yatırım ile lojistik açısından daha cazip bir merkez haline gelmesi mümkün görülmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat: Türkiye güvenilir tedarikçi olarak öne çıkabilir

Bakan Bolat, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan nisan ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi. Nisanda cari işlemler açığının 5,7 milyar dolar, yıllıklandırılmış cari işlemler açığının ise 37 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini veren Bolat, yıllıklandırılmış altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 29,4 milyar dolar fazla verildiğini bildirdi.

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DIŞ TİCARET AÇIĞINDA YAKLAŞIK YÜZDE 30'LUK GERİLEME

Bolat, yıllıklandırılmış verilere göre cari işlemler açığının Eylül 2025'ten itibaren ilk defa düşüş gösterdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Hizmet ihracatı, nisanda yıllıklandırılmış olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 122,3 milyar dolara ulaşmıştır. Seyahat gelirleri söz konusu dönemde 60,3 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 42,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 398,2 milyar dolara yükselmiştir."

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Nisanda dış ticaret açığında kaydedilen yaklaşık yüzde 30'luk gerilemenin cari işlemler açığına olumlu yansıdığını vurgulayan Bolat, mayısta da dış ticaret açığındaki yüzde 15,7'lik düşüşün benzer bir katkı sunacağının öngörüldüğünü ifade etti.

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Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğine dikkati çekerek, cari işlemler açığının milli gelire oranının geçen yıl yüzde 1,9 olduğunu hatırlattı.

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"TÜRKİYE'NİN YATIRIM İLE LOJİSTİK AÇISINDAN CAZİP BİR MERKEZ HALİNE GELMESİ MÜMKÜN"

Söz konusu oranın 2026'nın ilk çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,4 ile tarihsel ortalamanın altındaki performansın devam ettiğini gösterdiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"2026'da küresel konjonktüre bağlı olarak cari denge üzerinde ilave baskılar oluşabilecek olmakla birlikte, Türkiye'nin çeşitlendirilmiş ihracat yapısı, genişleyen ürün yelpazesi ve gelişen teknolojik kapasitesi, bu aşamada olası bozulmanın kontrol altında tutulmasına ve risklerin yönetilebilir seviyelerde kalmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, küresel tedarik zincirlerinde yeni kırılmaların ortaya çıkması halinde Türkiye'nin yeniden güvenilir tedarikçi olarak, yatırım ile lojistik açısından daha cazip bir merkez haline gelmesi mümkün görülmektedir."

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Bolat, Bakanlık olarak, jeopolitik çalkantıların dış ticaret üzerinde oluşturduğu riskleri sınırlandırmaya ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat" vizyonuyla dünya ticaretinden alınan payı artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini, haksız ithalata karşı üretimi korumaya dönük adımlarla sürdürülebilir cari işlemler dengesindeki kazanımları ileriye taşıyacaklarını sözlerine ekledi."

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