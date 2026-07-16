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UzmanparaBakan Göktaş açıkladı! Temmuz ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
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Bakan Göktaş açıkladı! Temmuz ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

16.07.2026 - 14:13 | Son Güncellenme:

#Sosyal Destek#Çocuk Hakları#Aile Hizmetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş açıkladı Temmuz ayı SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini belirterek çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ‘Sosyal ve Ekonomik Destek'te bulunduklarını belirtti.

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Bu doğrultuda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için çalıştıklarını ifade etti.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

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"Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında SED ödemelerini temmuz ayında hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız."

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Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesinin ortalama 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya yükseldiğini belirten Göktaş, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasının ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya artırıldığını bildirdi.

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