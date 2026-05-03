Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Göktaş'tan Brüksel paylaşımı: Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir
HaberlerUzmanpara

Bakan Göktaş'tan Brüksel paylaşımı: Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir

03.05.2026 - 15:34 | Son Güncellenme:

#Mahinur Özdemir Göktaş#Brüksel#Belçika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailesinin Brüksel'de Türk mahallesinde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir. Bu yüzden Brüksel'de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaştan Brüksel paylaşımı: Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir

Bakan Göktaş, NSosyal hesabında "Yıllar önce Brüksel'de, Türk mahallesinde başlayan bir hikaye… Fotoğrafta annem, kardeşim, teyzem, dayım ve rahmetli anneannem var." notuyla ailesinin fotoğrafına yer verdi.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
İlginizi Çekebilir
Bakan Göktaş: Aile konusu bir milli beka meselesidir
Bakan Göktaş: Aile konusu bir milli beka meselesidir

Dedesinin o bölgede ilk Türk esnaflardan biri olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Gurbet bir tercih değil, bir gerçekliktir. Bu yüzden Brüksel'de esnafımızı ziyaret etmek, oradaki vatandaşlarımızla temas kurmak da son derece doğal. Dört kuşaktır orada yaşayan, Anadolu'nun bağrından kopup giden vatandaşlarımız bugün bulundukları ülkelerde hem değer üreten hem de güçlü bir temsil ortaya koyan birer köprüdür. Türkiye, artık sadece coğrafi sınırlarla tarif edilen bir ülke değil. Dünyanın neresinde olursa olsun, bu millete aidiyet hisseden herkes bu bütünün parçasıdır. Biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Köklerimizle bağımızı koruyarak, yarınlara daha güçlü bir Türkiye inancıyla yürüyoruz."

Son dakika… Meteoroloji saat verip uyardı! Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRSon dakika… Meteoroloji saat verip uyardı! Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…Haberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji saat verip uyardı Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…
Meteoroloji saat verip uyardı! Bugün 44, yarın 30 kentte alarm: İstanbul, Ankara ve Bursa…
Fenerbahçeye transfer piyangosu 3 yıldıza teklif kapıda, kasa dolacak
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 3 yıldıza teklif kapıda, kasa dolacak
Okul saldırısında hayatını kaybeden kızı için Türk bayrağı istedi ‘Cennette seninle yine kavuşacağız’
Okul saldırısında hayatını kaybeden kızı için Türk bayrağı istedi! ‘Cennette seninle yine kavuşacağız’
İsrail basını Beylikova projesini yazdı ‘Çin’e meydan okuyacak hamle ile Türkiye küresel güç olma yolunda’
İsrail basını Beylikova projesini yazdı! ‘Çin’e meydan okuyacak hamle ile Türkiye küresel güç olma yolunda’
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirSantralden yapay zekâya 76 yıl...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüKonuşma sanatı?
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşSanayi hisseleri meydan okuyor
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluTrump’ın kafayı taktığı iki kadın
Güldener Sonumut
Güldener SonumutTrump, Macron ve yaz tatili hazırlığı
Mehmet Tez
Mehmet Tez‘Uzun bir veda’
Dilara Koçak
Dilara KoçakYaz öncesi 10 altın kural! Şişkinliğe veda, enerjiye merhaba
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaYapay zekânın geleceğini yazacak duruşma
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzHolly’ye mutlu son yazmak
Belma Akçura
Belma AkçuraGerçek artık tek değil: Siyasette söylem savaşı
Zeynep İşman
Zeynep İşmanİki ev düzeninde çocuk olmak
Osman Gençer
Osman GençerMermerle gelen 31 yıllık başarı
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanHaritayı bu kez doğa çiziyor
İlgili Haberler
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü O anlar saniye saniye kaydedildi
Diyarbakır’da 4 katlı binaya yıldırım düştü! O anlar saniye saniye kaydedildi
SON DAKİKA | İspanya Başbakanı Sanchez’in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
SON DAKİKA | İspanya Başbakanı Sanchez’in uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaştan reklam filmine tepki Annelik değersizleştirilecek bir kavram değildir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan reklam filmine tepki! 'Annelik değersizleştirilecek bir kavram değildir'
Iğdırda akılalmaz olay Arı saldırısı 400 koyunu telef etti
Iğdır'da akılalmaz olay! Arı saldırısı 400 koyunu telef etti