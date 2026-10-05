Bakan Göktaş "Hesaplara yatırıyoruz" diyerek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik sosyal desteklerin sürdürüldüğünü belirtti.

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Bakan Göktaş, ekim ayında 736 bin 596 vatandaşa 5 milyar 374 milyon lira yaşlı aylığı, 553 bin 890 vatandaşa ise 4 milyar 96 milyon lira engelli aylığı ödeneceğini bildirdi. Böylece toplam 1 milyon 290 bin 486 vatandaşa yapılacak ödemenin tutarı 9 milyar 470 milyon liraya ulaşacak.

ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLANDI

Yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarını desteklemeye yönelik çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Göktaş, hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

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Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda büyüklerimizin ve engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Ekim ayına ilişkin ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirten Göktaş, toplam 9 milyar 470 milyon liralık yaşlı ve engelli aylığı ödemesinin gerçekleştirileceğini kaydetti.