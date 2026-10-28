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UzmanparaBakan Göktaş "Doğum yapan annelerin hesaplarına yatırdık" diyerek duyurdu
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Bakan Göktaş "Doğum yapan annelerin hesaplarına yatırdık" diyerek duyurdu

28.10.2026 - 10:58 | Son Güncellenme:

#Doğum Yardımı#Anne#Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, bugüne kadar 1 milyon 386 bin 701 anneye toplam 30 milyar 391 milyon lira destek sağlandığını açıkladı.

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Bakan Göktaş Doğum yapan annelerin hesaplarına yatırdık diyerek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Göktaş, ekim ayına ait ödemelerin annelerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

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1 MİLYON 386 BİN ANNEYE 30,4 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Bakan Göktaş, doğum yardımı kapsamında bugüne kadar yapılan ödemelere ilişkin verileri de paylaştı.

Göktaş, ekim ayı ödemeleriyle birlikte 1 milyon 386 bin 701 anneye, toplam 1 milyon 425 bin 716 çocuk için 30 milyar 391 milyon liralık destek sağlandığını belirtti.

İkinci, üçüncü ve sonraki çocukları kapsayan düzenli doğum yardımı ödemelerinin sürdüğünü vurgulayan Göktaş, bu destekten 828 bin 730 çocuğun yararlandığını ifade etti.

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Söz konusu çocuklar için her ay düzenli ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

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Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ve “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması üzerinden yapılabildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, ailelerin başvuru işlemlerini bu kanallar aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebileceğini belirtti.

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Ailelere yönelik desteklerin devam edeceğinin altını çizen Göktaş, “Evlatlarını büyütürken ailelerimizin en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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