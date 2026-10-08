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UzmanparaBakan Göktaş’tan YENİ Parti'nin 'fon' iddialarına cevap: Tamamen yalan ve iftira
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Bakan Göktaş’tan YENİ Parti'nin 'fon' iddialarına cevap: Tamamen yalan ve iftira

08.10.2026 - 15:47 | Son Güncellenme:

#Bakan Göktaş#YENİ Parti#Özlale

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan, YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin 'fon' iddialarına cevap geldi. İsim benzerliği üzerinden bilinçli bir iftira kampanyası yürütüldüğünü belirten Göktaş, iddiaları yayanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

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Göktaş, NSosyal hesabından, fon soruşturmasıyla ilgili hakkında çıkan iddialara yönelik açıklamada bulundu. Fon meselesi üzerinden şahsını ve ailesini hedef alan iddiaların baştan sona yalan ve iftira olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

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"Bu iftiraları üretenleri, yayanları ve bunlara alet olanları en güçlü şekilde telin ediyorum. Şahsımın ve aile üyelerimin söz konusu olaylarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı yoktur. Hiçbir aile üyemizin söz konusu fonlarda tek bir kuruş dahi işlemi yoktur, kayıtlı hesabı yoktur. Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın T.C'si '92' ile biterken, babamınki '18' ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine asla müsamaha göstermeyeceğim. Bu iftirayı ortaya atanlardan derhal ve gecikmeksizin iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum."

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Bakan Göktaş, hiç kimsenin ismini yalanlarla kirletmesine, ailesini karalama kampanyalarının hedefi haline getirmesine izin vermeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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"Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım. Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum: 'İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhal bırakacağım.' Peki bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız? Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Bahsettikleri işlemin sahibi olan şahsın TC’si ***92 ile biterken babamınki ****18 ile bitmektedir. İsim benzerliğini kullanıp şahsımın ve ailemin iftira kampanyalarına bilinçli olarak alet edilmesine ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİM.

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Bu iftirayı ortaya atanlardan DERHAL VE GECİKMEKSİZİN iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. En ufak bir ispatta görevimden istifa edeceğimi peşinen beyan ediyorum. Eğer ispatlayamazlarsa onlardan da işgal ettikleri görevlerden istifalarını bekliyorum.

Hiç kimsenin adımızı yalanlarla kirletmesine, ailemi karalama kampanyalarının hedefi hâline getirmesine izin vermeyeceğim.

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Bu iftiraları ortaya atan ve yayanlar hakkında şahsım ve aile üyelerim adına gerekli tüm hukuki süreçler başlatılacaktır. Her bir sorumlunun hukuk önünde hesap vermesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım.

Buradan bu iddiaları ortaya atanlara açıkça meydan okuyorum:

İddialarınızı somut delillerle ispatlayın, görevimi derhâl bırakacağım. Peki, bu iddiaların yalan ve iftira olduğu ortaya çıktığında siz de görevlerinizi bırakacak mısınız?

Ben bu sözümün arkasındayım. Bu iftirayı atanlardan aynı duruşu bekliyorum!!!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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