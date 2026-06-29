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UzmanparaBakan Göktaş'tan kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin paylaşım
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Bakan Göktaş'tan kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin paylaşım

29.06.2026 - 11:48 | Son Güncellenme:

#Kreş Ve Gündüz Bakımevleri#Çocuk Bakımı#Yeni Düzenleme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Bakan Göktaştan kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin paylaşım

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Yürürlüğe giren Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimiz ile; çocuklarımıza hizmet sunan merkezlerde karşılaştığımız yetki, standart ve süreç farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. 81 ilimizde, kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz ve uygulama birliği sağlıyoruz. Biricik çocuklarımıza ve kıymetli ailelerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

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