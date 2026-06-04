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UzmanparaBakan Işıkhan: İşsizlik 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü
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Bakan Işıkhan: İşsizlik 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü

04.06.2026 - 12:07 | Son Güncellenme:

#İşsizlik#İstihdam#İşgücü İstatistikleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü" dedi.

Bakan Işıkhan: İşsizlik 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü

Bakan Işıkhan, iş gücü istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, "İşsizlik oranı, nisan ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azalarak yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü. İstihdam sayımız, aynı dönemde; 32 milyon 166 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,1 oldu. İş gücü sayımız, 35 milyon 34 bin kişi, iş gücüne katılma oranımız ise yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İş gücümüzü artıracak, istihdamımızı güçlendirecek dinamik ve etkin politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. En büyük hedeflerimizden birisi gençleri geleceğin teknolojilerine ve üretime yöneltmek, nitelikli beceriler kazanmalarını sağlayarak onları istihdama kazandırmaktır. Uyguladığımız GÜÇ gibi programlarımızın olumlu sonucu olarak bir önceki aya göre 0,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan azalan gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,5’e geriledi. Gençlerin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştıracak kapsamlı ve bütüncül politikaları uygulamayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemizin çalışma hayatını geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak geliştireceğiz" dedi. (DHA)

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