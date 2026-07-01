Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaSon dakika: Bakan Işıkhan'dan "en düşük emekli aylığı" açıklaması
HaberlerUzmanpara

Son dakika: Bakan Işıkhan'dan "en düşük emekli aylığı" açıklaması

01.07.2026 - 11:59 | Son Güncellenme:

#Emekli Maaşı#En Düşük Emekli#Haziran Enflasyonu

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli aylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Bakan Işıkhandan en düşük emekli aylığı açıklaması

ASLIHAN ALTAY KARATAŞ/ Ankara En düşük emekli maaşındaki artış için gözler TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Cuma günü, SSK-Bağkur emeklilelirin Temmuz-Ocak 2026 döneminde alacağı zam oranı belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında gerçekleşecek artışa ilişkin açıklama yaptı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR ZAMLANACAK?

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak olası Temmuz zammı için ilk hesaplamalar netleşmeye başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?  SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın değerlendirmelerine göre, enflasyon verileri ve farklı kurumların piyasa beklentileri üzerinden yapılan projeksiyonlar, yılın ikinci yarısında maaşlara yansıyacak artışın çerçevesini ortaya koyuyor. Ancak uzmanlar, bu rakamların henüz kesinleşmediğini ve yalnızca tahmin senaryolarına dayandığını özellikle vurguluyor.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
10 yıldır kandıramıyorlardı, hipnotize eden son görüşmeyi anlattı! Bedeli tam bin 758 Cumhuriyet altını
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR10 yıldır kandıramıyorlardı, hipnotize eden son görüşmeyi anlattı! Bedeli tam bin 758 Cumhuriyet altınıHaberi Görüntüle

İŞTE GÜNDEME GELEN ARTIŞ ORANI

Haberin Devamı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde maaş artışları yılda iki kez açıklanan 6 aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte Temmuz zammının da kesin oranı ortaya çıkacak. Mevcut tahminlere göre Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi baz alındığında yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 18,20 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayında yaklaşık yüzde 18 ila yüzde 20 bandında bir artış ihtimali gündeme geliyor.

Haberin Devamı

Memur ve memur emeklileri açısından ise tabloya enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme oranları da ekleniyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 olarak belirlenen artışlar, enflasyon farkıyla birlikte toplam zam oranını yukarı çekiyor.

Haberin Devamı

Bu hesaplamalar doğrultusunda en düşük memur maaşı ve memur emekli aylığının da yeni oranlara göre yeniden şekilleneceği değerlendiriliyor. Ancak kesin rakamların, resmi enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşeceği belirtiliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haberin Devamı

Öte yandan en düşük emekli aylığına ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Halihazırda 20 bin TL seviyesine Hazine desteğiyle tamamlanan en düşük emekli maaşı için kök aylık hesaplamaları kritik önem taşıyor. Kök maaşı ek ödeme dahil 16.920 TL’nin altında kalan emekliler için yapılacak düzenlemelerin, geçmiş dönemlerde olduğu gibi enflasyon oranlarına paralel şekilde şekillenmesi bekleniyor.

Ay yıldız karargah kapısını açıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAy yıldız karargah kapısını açıyorHaberi Görüntüle

İŞTE MASADAKİ EN GÜÇLÜ SENARYO

Bu kapsamda Merkez Bankası senaryosuna göre en düşük emekli aylığının 23.640 TL seviyesine çıkabileceği öngörüyor. Ancak uzmanlar, bu artışların hayata geçebilmesi için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

NİHAİ ORANLAR RESMİ ENFLASYON VERİLERİ SONRASI KESİNLİK KAZANACAK

Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarında çift haneli artışların gündeme gelmesi beklenirken, nihai oranlar resmi enflasyon verileri sonrası kesinlik kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR
Kentte sokağa çıkan ne yapacağını şaşırdı: Burası cehennem
Kentte sokağa çıkan ne yapacağını şaşırdı: Burası cehennem
Galatasaraydan 45 milyon euroluk transfer operasyonu
Galatasaray'dan 45 milyon euroluk transfer operasyonu!
Korkudan kimliğini gizledi, yaşadığı dehşeti anlattı: Kızı bana vereceksin
Korkudan kimliğini gizledi, yaşadığı dehşeti anlattı: Kızı bana vereceksin
81 ilde bugün başladı İşte geri dönüşüm seferberliğinde tüm detaylar...
81 ilde bugün başladı! İşte geri dönüşüm seferberliğinde tüm detaylar...
Yazarlar
Özay Şendir
Özay ŞendirHakan Fidan’a “yalvaran” Yunanlı Bakan
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüUNICEF’ten YZ alarmı?
Dilara Koçak
Dilara KoçakObezitenin yeni şüphelisi mikroplastikler
Asu Maro
Asu MaroNostaljiye dönmeyen ‘90’lar
Servet Yıldırım
Servet Yıldırım“Aklı olan dışarıda yemek yemez”
Osman Gençer
Osman GençerHer taşın altından bu abiler çıkarsa..
İlgili Haberler
Özgür Özel liderliğinde yeni parti kurulacağına iddialarına açıklama
"Özgür Özel liderliğinde yeni parti kurulacağına" iddialarına açıklama
Şanlıurfada baraj gölüne giren 14 yaşındaki Murat boğuldu
Şanlıurfa'da baraj gölüne giren 14 yaşındaki Murat boğuldu
15 Temmuz ruhu 10. yılında İletişim Başkanı Durandan medya ve akademiye çağrı
15 Temmuz ruhu 10. yılında! İletişim Başkanı Duran'dan medya ve akademiye çağrı
Ankarada NATO Zirvesi Şehirler arası ulaşım ve yaya hareketliliğinde kısıtlama olacak mı
Ankara'da NATO Zirvesi! Şehirler arası ulaşım ve yaya hareketliliğinde kısıtlama olacak mı?