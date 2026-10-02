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UzmanparaBakan Işıkhan'dan geri ödeme açıklaması: Kapsama alındı
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Bakan Işıkhan'dan geri ödeme açıklaması: Kapsama alındı

02.10.2026 - 10:30 | Son Güncellenme:

#Resmi Gazete#Yeni Doğan#Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yenidoğan ve çocuklara yönelik ileri cerrahi işlemler ile meme kanseri ve nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan 2 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

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Bakan Işıkhandan geri ödeme açıklaması: Kapsama alındı

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, etkin, sürdürülebilir ve erişilebilir sağlık hizmeti anlayışıyla vatandaşlar için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) yaptıkları yeni düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Yenidoğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji ile gerçekleştirilen cerrahi işlemleri, erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak bir adet ilacı, göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan bir adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Ayrıca organ nakli bekleyen hastalarımız için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri de hayata geçirdik. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

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