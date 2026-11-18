Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuz-eylül dönemi iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık artış gösteren işsizlik oranının, geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalarak yüzde 8,1 olduğunu belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam sayımız, bu yılın üçüncü çeyreğinde 32 milyon 434 bin kişi, istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İş gücümüz aynı dönemde 35 milyon 304 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. Çalışma hayatımızı Ulusal İstihdam Stratejimiz ve Ulusal Adil Geçiş Stratejimiz doğrultusunda güçlendirmek için politikalarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın iş gücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi için adımlarımıza devam edeceğiz."