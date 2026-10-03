Bakan Kacır, Demirören Medya’yı ziyaret etti

Kadim medeniyetler şehri Şanlıurfa, TEKNOFEST ile önemli günler yaşarken festivalin medya paydaşı Demirören Medya Grubu, gençlerin coşkusunu 250 metrekarelik bir alana kurduğu iletişim merkeziyle tüm dünyaya aktarıyor. Demirören Medya’nın yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik uygulamalarına, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok deneyim noktasının yer aldığı standı büyük ilgi görüyor.

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KOLEKSİYON ESERLERİ İNCELEDİ

Demirören Medya standının son misafiri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır oldu. Bakan Kacır’a ziyareti sırasında Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay eşlik etti. Kacır, ilk olarak Demirören Yayınları’nın standında kültürel mirasın izini süren 27 koleksiyon eseri inceledi. Bakan Kacır’a Ayasofya’nın cami oluşunun 6’ncı yılı için basılan 'Fethin Mührü: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi' adlı eser hakkında bilgi verildi.

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DİMİ’YE SORU SORDU

Demirören Medya ekosisteminin yeni üyesi olan yerli ve milli yapay zeka asistanı ‘Dimi’ hakkında Demirören Medya Platform Geliştirme ve Medya Teknolojileri Grup Direktörü Ahmet Temur’dan bilgi alan Bakan Kacır, Dimi’ye TEKNOFEST ile ilgili sorular yöneltti.

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SPİKERLİK DENEYİMİ

Bakan Kacır, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin projelerini uygulamalı olarak test etti. Yapay zeka ile spikerlik deneyimi sunan 'AI Reporter Studio' projesi için geliştirilen prompterdan TEKNOFEST ile ilgili kısa bir haber okuyan Kacır, 100 üzerinden 94 puan aldı. Yapay zekanın oluşturduğu raporda Bakan Kacır’ın haber metnini ‘akıcı, anlaşılır ve spikerlik standartlarına uygun’ olarak okuduğu ifade edildi.

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30 YIL SONRANIN TRAFİK SİSTEMİ

Yine lise öğrencilerinin bir projesi olan ‘AI Future Verse’ isimli yapay zeka gelecek simülasyonu hakkında bilgi alan Kacır, 30 yıl sonrasının trafik sistemini sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak inceledi. Simülasyonda yapay destekli trafik sistemi, araçların önceliğini çarpışma olmayacak şekilde belirliyor.

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GENÇLİK ŞEHRİ

Bakan Kacır, incelemelerinin ardından kendisini takip eden gazetecilere açıklamalar yaptı. TEKNOFEST Güneydoğu coşkusunun, doludizgin devam ettiğini ifade eden Kacır, “Dokuzuncu yılımızda 15’inci TEKNOFEST’te yine rekorlara imza atıyoruz. Burada özellikle gençler ve çocuklar muazzam bir ilgi gösterdi. Şanlıurfa, nüfusunun üçte biri öğrencilerden oluşan bir gençlik şehri” dedi.

TARİHİN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Bakan Kacır, Şanlıurfa’nın aynı zamanda tarihin başlangıç noktasının, Göbeklitepe’nin, Karahantepe’nin bulunduğu, Hz. İbrahim’in şehri olduğunu söyleyerek “Biz şimdi tarihi gelecek ile gençlerimizi teknolojiyle buluşturuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi heyecanını gençlerimizle, TEKNOFEST kuşağıyla paylaşıyor, onların büyük projelere imza atması için çıkacakları yolun ilk adımlarını TEKNOFEST Güneydoğu’da atmalarına vesile oluyoruz. Sizlere de bu heyecanı taşıdığınız ve paylaştığınız için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.