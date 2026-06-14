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UzmanparaBakan Kacır: "Dünyada büyük yeniliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz"
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Bakan Kacır: "Dünyada büyük yeniliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz"

14.06.2026 - 14:03 | Son Güncellenme:

#Sanayi Ve Teknoloji#Yapay Zeka#Teknopark

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını harekete geçireceklerini belirterek, "Kamunun kendi yatırım programı içerisinde toplam harcamaların en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz ve böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracağız." dedi.

Bakan Kacır, Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İş'te Yapay Zeka Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek, alın terinin, akıl terinin kıymetine inanan bir anlayışa sahip olduklarını ve engelleri kaldırmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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Bugün Türkiye'de 114 teknoparkın olduğunu kaydeden Kacır, "Bu 114 teknoparkta bugün 13 binden fazla teknoloji girişimi var. Bugün Türkiye'de 1700'den fazla AR-GE ve tasarım merkezi var." diye konuştu.

Bakan Kacır: Dünyada büyük yeniliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz
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Kacır, Türkiye'nin AR-GE insan kaynağının 23 yıllık dönem içinde 29 binden 311 bine yükseldiğine işaret ederek, "Bu ülkede yapılan AR-GE faaliyetlerinin hacmi 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara çıktı." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 1,5'ini AR-GE çalışmalarına ayıran bir ülke haline geldiğini ifade eden Kacır, "Bu oranı mukayese ettiğimizde Avrupa'nın İtalya, İspanya gibi sanayileşmiş ülkeleriyle denk seviyelerde olduğunu ifade edebiliriz. Böyle bir ekosistemin içinde sizler başarılara ulaşacaksınız. Bu ekosistemin en önemli unsuru şüphesiz beşeri sermaye." değerlendirmesinde bulundu.

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"Dünyada büyük yeniliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz"

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Bakan Mehmet Fatih Kacır, dünyada büyük yeniliklerin yaşandığı bir dönemde olunduğuna dikkati çekerek, her geçen gün ortaya çıkan yeniliklerin bireysel yaşamı, toplumsal hayatı, iş dünyasını ve kamu yönetimini derinden etkilediğinin altını çizdi.

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Yeniliklerin büyük kısmının genç insanlar tarafından kurulan şirketler aracılığıyla ortaya çıktığına işaret eden Kacır, "Gencecik insanlar 20'li, 30'lu yaşlarında teknoloji girişimleri kuruyor ve o teknoloji girişimleri kendilerinden çok daha cüsseli, çok daha iri, çok daha büyük, çok daha kurumsal şirketlerin başaramadıklarını başarıyor ve dünyayı değiştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kacır: Dünyada büyük yeniliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz

Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda bir yandan kurumsal altyapıyı güçlendirirken bir yandan da insan kıymetini Türkiye'nin teknoloji hedeflerine yönelik donattıklarını dile getirerek, şunları anlattı:

"Bütün çalışmalarımızın merkezinde her daim insan kıymetini görüyoruz. Çünkü, bugünün dünyasında yapay zeka neredeyse her alanı etkileyen bir teknoloji başlığına dönüşmüş durumda. Yapay zekanın insanlık yararlarına geliştirildiği ölçüde kıymetli olacağını, insanlığın refahı için geliştirildiği ölçüde değerli olacağını, sadece bir avuç ülkenin, bir avuç şirketin geliştirdiği yapay zekayı herhangi bir etik ya da hukuki sınırlamaya tabi tutmaksızın ilerletmenin insanlığa yarardan çok büyük tehditler sunacağını değerlendiriyoruz."

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"100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceğiz"

Yapay zekanın topluma ve ülkeye fayda sağlayacak olmasının esas olduğunu kaydeden Kacır, gelecek dönemde dolu dizgin bir yolculuğa çıkacaklarını, ilk 2 yıl içinde 5 milyon vatandaşa 81 ilde başlatacakları yapay zeka okuryazarlığı atölyeleriyle yapay zeka eğitimleri sunacaklarını söyledi.

Bakan Kacır, 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştireceklerini belirterek, şunları kaydetti: "Bu süreçte verinin çok kıymetli olduğunun farkındayız. Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması ama en az bu kadar önemli olan kendi verimizin kendi modellerimizle işlenmesi ve kendi verimizden kendimizin değer oluşturabilmesi adına yeni fırsatlar, yeni imkanlar oluşturacağız.

Kamunun elindeki veriyi, büyük veriyi Türkiye'nin yapay zeka geliştiricilerinin hizmetine sunacağız. En az 2 bin kamu veri setini yapay zeka geliştiricilerimize yerli ve milli çözümler ortaya koyabilmeleri için sunma hedefini ortaya koyduk."

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"Türkiye'nin dijital merkez ülke olmasına vesile olacak adımlar atacağız"

Mehmet Fatih Kacır, dijital altyapının güçlendirileceğini ve Türkiye'nin veri merkezi kapasitesinin daha ileri seviyelere çıkarılacağını dile getirdi.

Yapay zeka büyüme bölgelerinin kurulacağını kaydeden Kacır, "Bütün bunlarla beraber özel sektör yatırımlarını hızlandıracağız. Türkiye'nin adeta bir dijital merkez ülke olmasına vesile olacak adımlar atacağız." dedi.

Kacır, "Veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına yaklaşık 3 milyar dolarlık bir kamu kaynağı sunarak 10 milyar dolarlık bir özel sektör yatırımını harekete geçireceğiz. Bir yandan da kamunun kendi yatırım programı içerisinde toplam harcamaların en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine yönlendireceğiz. Böylelikle ülke ekonomisinde 1 trilyon liranın üzerinde bir değer ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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Türkiye'nin bugün kritik savunma teknolojilerinde dünyada ilk 5 ülkeden biri haline geldiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: "Bazı alanlarda yeni nesil insansız havacılık gibi alanlarda dünyanın bir numaralı ülkesi haline geldi. Ama bizim hikayemizin başkalarınınkinden farklı bir yönü var. Biz engelleri aşa aşa buraya geldik. Ambargolarla, kısıtlamalarla mücadele ede ede bu başarıları elde ettik. Çünkü biz sadece sistem geliştirici olmadık. Alt sistemleriyle, çekirdek bileşenleriyle kritik teknolojinin tüm aşamalarında yerli ve milli bir kabiliyet geliştirdik. İşte savunma sanayisinde elde ettiğimiz bu başarı şimdi artık sivil alanlara adım adım yaygınlaşıyor."

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