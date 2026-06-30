Bakan Kacır: Sağlık alanında 82 milyar lira destekte bulunduk

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Binası’nda düzenlenen Ankara Yenilikçi Teşhis ve Tedavi Ürünleri Geliştirme Merkezi (AnkaTheraHub) açılış programına katıldı. Bakan Kacır, merkezin toplamda 13 milyon avro büyüklüğünde yatırımla hayata geçtiğini belirterek, "19’uncu asrın başında ortalama insan ömrü dünyanın hiçbir bölgesinde 40’ı aşmıyordu. Doğan her 4 bebekten 1'i, ilk yaş gününü göremeden hayatını kaybediyordu. Aşılamadan temiz suya, modern hekimlikten gelişmiş beslenme ve sanitasyon koşullarına kadar atılan adımların neticesinde, küresel ortalama yaşam beklentisi 73 yıla ulaştı, bebek ölüm oranı ise her bin canlı doğumda 25 seviyesine kadar geriledi. Bilimi ve teknolojiyi insanlığın hizmetine sunma yürüyüşü, insan bedenini, hastalıkların kaynağını ve tedavi süreçlerini çok daha başarılı bir biçimde kavrama imkanı da sundu. Kuşkusuz insan bedenini ve hastalıkların kaynağını daha derinden anlama yolculuğunda en önemli eşiklerden biri 1990’da başlatılan insan genom projesidir. 2,7 milyar dolar maliyetle 13 yıl sürede gerçekleştirilen bu tarihi çalışma; 3 milyar baz çiftinden oluşan insan DNA’sının dizilenmesini ve genetik haritamızın çıkarılmasını sağladı. Yeni nesil dizileme teknolojilerindeki olağanüstü ilerleme, hesaplama gücünün katlanarak artması, yapay zeka ve büyük veri analitiğinin tıbba girmesi ile birlikte, gen haritamıza bugün bin doların altında maliyetle, bir gün kadar kısa süre içerisinde ulaşabiliyoruz. Bu gelişme de tıpta öngörücü ve kişiselleştirilmiş uygulamaların önünü açtı. Özellikle kanser, kalıtsal hastalıklar ve nadir genetik bozukluklar gibi her hastada farklı seyreden durumlarda; daha erken tanı, daha isabetli tedavi seçimi ve hastaya gereksiz yük bindirmeyen daha etkin bir sağlık hizmeti anlamına geliyor" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

'YERLİ SOLUNUM CİHAZINI 14 GÜNDE SERİ ÜRETİME GEÇİRDİK'

Bakan Kacır, yenilikçi teknolojilerin sağlık sistemlerine entegrasyonu ve dijital dönüşüm; sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artıran yeni bir dönemi beraberinde getirdiğini vurgulayarak, "Sağlıkta yaşanan bu dönüşümü milletimizin refahı ve insanlığın ortak iyiliği için bir fırsat penceresine dönüştürmeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda, Milli Teknoloji Hamlesi'ni vizyondan gerçeğe dönüştürmek üzere güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon altyapısı kurduk. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla; yüksek teknolojiye sahip şehir hastaneleriyle, yaygın aile sağlığı merkezlerimizle, dijital sağlık uygulamalarımızla ve nitelikli sağlık insan kaynağımızla muazzam bir sağlık altyapısı inşa ettik. Sağlıkta ülkemizin ihtiyaçlarını yerli ve milli çözümlerle karşılamamıza imkan tanıyan bir teknoloji geliştirme altyapısını da eş zamanlı olarak ülkemize kazandırdık. Nitekim yakın geçmişte yaşadığımız pandemi süreci, sağlıkta attığımız bu adımların ne kadar isabetli ve stratejik olduğunu çok açık şekilde ortaya koydu. Bu dönemde Türkiye; sahip olduğu sağlık altyapısı, üretim kabiliyeti ve krizlere hızlı yanıt verme kapasitesiyle dünyadan pozitif şekilde ayrıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu süreçte sağlık sistemimizin ihtiyaç duyduğu kritik ürün ve teknolojiler için sanayi altyapımızı, Ar-Ge ekosistemimizi seferber ettik. Tüm dünya çaresizce yoğun bakım solunum cihazı ararken bizler BAYKAR, Arçelik ve ASELSAN’ın destek ve çabaları ile BİOSYS’in geliştirdiği yerli solunum cihazını 14 günde seri üretime geçirdik" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

'5 BİNDEN FAZLA NİTELİKLİ İSTİHDAMIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Haberin Devamı

Bakan Kacır, son 1 yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırıma teşvik belgesi düzenlediklerini belirterek, "70 milyar liralık yatırımı harekete geçirdik ve 5 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında; biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 23 milyar lirayı aşan 36 yatırım projesini destekliyoruz. Bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizi yüksek teknoloji yatırımlarının odağı haline getirecek, tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı olan HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nı ilan etti. Programla; biyoteknolojik ilaçlardan yenilikçi sağlık teknolojilerine, akıllı tıbbi cihazlardan teknolojik gıdalara uzanan geniş bir alanda sağlık ekosistemimize büyük ölçekli ve nitelikli yatırımlar kazandırmak arzusundayız. Şunu çok iyi biliyoruz; Ar-Ge ile beslenmeyen bir üretim anlayışının sağlık sektöründe katma değer üretmesi, dünya ile rekabet edebilir ürün ve hizmetler sunması mümkün değildir. Sağlık gibi hata payının sıfır olduğu, doğrudan insan hayatına dokunan bir alanda Ar-Ge ve üretim, birbirinden ayrı düşünülemez. Bu anlayışla TÜBİTAK burs ve destek programlarımızla sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetimizi geliştirmek üzere son 23 yılda 14 bin 344 projeye ve 18 bin 175 bilim insanı ile gencimize 82 milyar lira destekte bulunduk. Ülkemizde ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarına yönelik İyi Üretim Uygulamaları (GMP) standartlarında üretim ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) koşullarında Ar-Ge çalışmalarının yapılabileceği TÜBİTAK Aşı ve İlaç Geliştirme Kampüsü’nü hizmete aldık. Bugüne kadar 75 Ar-Ge merkezinin ve teknoparklarımız bünyesinde çalışmalarını yürüten 900’ün üzerinde teknoloji girişiminin araştırma projelerine destek verdik. Ülkemizin biyoteknoloji araştırma üsleri arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezi'ne 6550 sayılı Kanun kapsamında araştırma altyapısı statüsü kazandırdık. Sağlıkta yerli üretimi ve teknoloji geliştirme kabiliyetimizi büyüten bu bütüncül yaklaşımın meyvelerini de yakın dönemde almaya başladık. Bakınız, 2016’da Türkiye ilaç pazarında imal ilaçların payı kutu bazında yüzde 79,8, değer bazında yüzde 44,4 seviyesindeyken; geçtiğimiz yıl kutu bazında yüzde 91’in değer bazında ise yüzde 56’nın üzerine çıktık. Tıbbi cihaz tarafında ise 2016 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 19’ken, bugün yüzde 40’a ulaştık" diye konuştu.

Haberin Devamı

Haberin Devamı

'DESTEKLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRACAĞIZ'

Haberin Devamı

Haberin Devamı

'Bugün de ülkemizin biyomedikal teknolojilerinde sahip olduğu yüksek potansiyeli harekete geçirecek AnkaTheraHub’ın açılışını gerçekleştiriyoruz' diyen Bakan Kacır, şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Bakanlığımızın Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen bu altyapıyı; uluslararası standartlarda akredite laboratuvarları ve yetkin insan kaynağıyla girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin yenilikçi sağlık teknolojilerini geliştirebileceği bir platform olarak kurguladık. İleri teknolojide uzmanlaşmış birimiyle 11 ile hizmet verecek bu büyük merkez, hassas tıp alanında ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini üst lige taşıyacak. Yeni Nesil Dizileme, gelişmiş klinik analiz sistemleri, antikor ve aşı süreç optimizasyon teknolojileri, mikro-radyasyon altyapıları ile ileri hücresel görüntüleme ve analiz çözümleriyle de araştırma, test ve ürün geliştirme faaliyetlerini destekleyecek. KOBİ’lerin ileri teknolojilere erişimini kolaylaştırarak rekabet güçlerini artıracak. Teknoloji transferi, patentleme, mentorluk, eğitim ve kapasite geliştirme çalışmalarıyla araştırmacılarımızın ve girişimcilerimizin yenilikçi fikirlerini ticarileşebilir ürünlere dönüştürmelerine rehberlik edecek.”