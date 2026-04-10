Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uzunköprü Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) temel atma törenine katılmak üzere Edirne'ye geldi. Törenine Bakan Kacır'ın yanı sıra Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, ilçe belediye başkanları, kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, dünyada siyasi ve ekonomik dengelerin derinden sarsıldığı, yerleşik düzenin kabuk değiştirdiği bir sürecin yaşandığını söyledi. Kacır, "Liberal ticaret yerini öz yeterliliğe, dost ve müttefiklerden tedarik yaklaşımına bırakıyor. Böylesine çalkantılı bir dönemde güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir sanayi altyapısına sahip, Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapan ülkeler küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara tırmanıyor ve yeni dönemin kazananları arasında yerini alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz asra bedel atılımlarla, ülkemizi küresel fırtınalara karşı korunaklı, üretim altyapısı sağlam bir liman haline getirdik. Türkiye'yi dünyanın önde gelen üretim üsleri arasına taşıdık. Ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, tekstil, ağaç ürünleri ve çelik üretiminde Avrupa'da birinciyiz. Alüminyum, düz cam, seramik, plastik mamul, motorlu taşıtlar, rüzgar türbini üretiminde ise Avrupa'nın önde gelen üreticileri arasındayız" dedi.

'SANAYİ KATMA DEĞERİNİ 246 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK'

Türkiye'nin küresel pazarlarda önemli bir rekabet avantajı elde ettiğini anlatan Bakan Kacır, “Bakınız 2002'de ülkemizden bir yılda gerçekleştirilen ürün ihracatı 36 milyar dolardı ve bunun yalnızca 10 milyar dolarlık bölümü orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluşuyordu. Geçtiğimiz yıl ise 273,4 milyar dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirerek yeni bir rekora imza attık. Bunun 112 milyar dolarlık diliminin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere ait olması Türkiye'nin yalnızca daha fazla üreten değil; daha nitelikli, daha katma değerli ve daha ileri teknolojiye dayalı üretim yapan bir ülke haline geldiğini açıkça gösteriyor. Bu dönemde elde ettiğimiz ihracat başarısının arkasında katma değerli üretim gücümüz var. 2002 yılında 41 milyar dolar olan sanayi katma değerini 246 milyar dolara yükselttik. Tüm bu başarıları, küresel ekonominin koronavirüs salgınıyla sarsıldığı, enerji ve ham madde krizlerinin derinleştiği, Avrupa sanayisinin kan kaybettiği ve yakın coğrafyalarımızda silahların susmadığı bir tabloda gerçekleştirmiş olmamız, Türkiye'nin üretim gücünün, dayanıklılığının ve stratejik kapasitesinin tescilidir" diye konuştu.

'OSB'SİZ İL BIRAKMADIK'

Son 23 yılda OSB'lerin sayısını 191'den 373'e çıkardıklarını dile getiren Kacır, "Sanayileşmeyi disiplinli bir zemine oturtan; altyapısı, lojistiği, kümelenme imkanları ve nitelikli istihdam kapasitesiyle ülkemizin küresel değer zincirlerindeki konumunu perçinleyen OSB modelimizi yurdumuzun dört bir köşesine yaymayı, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşımak için öncelikli görüyoruz. Nitekim son 23 yılda bu vizyonu eyleme dönüştürmek üzere OSB'lerimizin sayısını 191'den 373'e, OSB'lerimizin toplam büyüklüğünü 48 bin hektardan yaklaşık 133 bin hektara çıkardık. OSB'siz il bırakmadık. 2002'de OSB'lerimizde 11 bin olan üretimdeki tesis sayısını bugün 61 bine çıkardık, istihdamı 415 binden 2,7 milyona yükselttik. Bugün Anadolu'nun dört bir yanında yükselen fabrikalar umudun, özgüvenin müreffeh bir Türkiye'nin müjdecisidir. Anadolu şehirlerimiz savunma sanayiinden otomotive, biyoteknolojiden yenilenebilir enerjiye farklı alanlarda oluşturdukları üretim kabiliyetiyle ihracatımızın çeşitlenmesine ve teknolojik bağımsızlığımızın tahkimine önemli katkılar sunuyor" ifadelerini kullandı.

'EDİRNE'DE OSB'LERİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,5 MİLYON METREKAREYE ÇIKARDIK'

Edirne'nin de şehirlerin potansiyelini harekete geçiren kalkınma seferberliğinden payını aldığını belirten Kacır, "Nitekim son 23 yılda şehrimizde üretimi büyütmek üzere 4 yeni organize sanayi bölgesi kurduk. Organize sanayi bölgelerimizin toplam büyüklüğünü 1 milyon metrekareden 4,5 milyon metrekareye çıkardık. OSB'lerimiz bünyesinde bin 255 vatandaşımıza doğrudan istihdam sağlayarak Edirne'mizin üretim, kalkınma ve refahına önemli katkılar sundu. Edirne'mizin büyüme ve kalkınmasında önemli pay sahibi KOBİ'lerimize KOSGEB eliyle 1,2 milyar liralık destek sağladık. Yatırım teşviklerimizle ilimizde hayata geçecek yaklaşık 60 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 351 projenin önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle ilimizde yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payının yarısını; yatırımın Organize Sanayi Bölgelerimizde gerçekleşmesi durumunda 2 yıl boyunca bakanlığımız karşılıyor. Şehrimizde yapılacak yatırımlarda kullanılacak krediler için finansman desteğini 30,1 milyon liraya çıkardık. 9,25 puan finansman desteği sunuyoruz. Yatırımın niteliğine göre yüzde 30'a varan yatırıma katkı oranı ile vergi indirimi sağlıyoruz. Yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti veriyoruz" dedi.

'EDİRNE'NİN KALKINMA HİKAYESİNE YENİ SAYFALAR EKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kacır, 'Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı' ile atıl potansiyeli üretime dönüştüren, yerelin ihtiyaçlarına cevap veren ve şehirlerin yetkinliğini teknolojiyle geliştiren bir kalkınma seferberliği yürüttüklerini kaydederek, “Programın ilk çağrısında; çeltik kabuğu ve sapından biyoçar ve katma değerli ürünler üretimi, hassas tarım ekipmanları ve tarım makineleri üretimi tesisleri için 615 milyon liralık yatırım başvurusu aldık. Destek başlıklarını güncellediğimiz program kapsamında bu yıl; asgari 500 büyükbaş entegre et ve/veya süt hayvancılığı yatırımı, akıllı tarım teknolojileri, makineleri, ekipmanları ve aksamları üretimi, ses ve ısı izolasyonu sağlayan katma değerli malzemelerin üretimi ve tahıl ürünlerinden yüksek katma değerli ürün üretimi yatırımlarını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve yatırımın yüzde 50'si oranında vergi indirimi sağlayacağız. Bizler, ecdat yadigarı şehrimizin kalkınma hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam edeceğiz" dedi.

'EDİRNE'DE KURULACAK TESİSLER İHRACAT MENZİLİMİZİ GENİŞLETECEK'

Uzunköprü Atatürk OSB'yi çevre dostu ve modern bir üretim altyapısına kavuşturacaklarını söyleyen Kacır, "Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2 bin 500 vatandaşımıza istihdam sağlayacak OSB'yi üretime hazır hale getirecek 400 milyon lira büyüklüğünde bu yatırımla yatırımcılarımız için cazip bir üretim zemini oluşturacak ve Edirne'mizin kalkınma hamlesine yeni bir ivme kazandıracağız. Burada kurulacak tesisler, Avrupa'nın hemen yanı başında olmanın verdiği lojistik avantajla ihracat menzilimizi genişletecek, Edirne'mizin üretim kapasitesini tahkim edecek, şehrimizi ve Trakya'yı yatırım, istihdam ve üretimde daha ileri bir konuma taşıyacak. Önümüzdeki dönemde Edirne'ye Edirnelilere yaraşır projeleri hayata geçirmeye, şehrimizin sanayi haritasını genişletmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU ÜLKE İÇİN TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYANIN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Kacır, Türkiye’nin sanayisini, rekabetçi ve sürdürülebilir bir temelde büyütürken, sanayicinin uygun koşullarda finansmana erişimi için yeni destek mekanizmalarını devreye aldıklarını söyledi. Kacır, “Sayın Cumhurbaşkanımız ilan ettiği ve 100 milyar liralık bir finansman paketini içeren 'İmalat Sanayi Finansman ve İstihdamı Koruma Programı' üretim kapasitemizi muhafaza etmek ve sanayimizi yeni yatırımlarla buluşturmak üzere attığımız bir adımdır. Program kapsamında; tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları dahil ettik. Diğer yandan 30 Nisan'a kadar sanayicilerimizin başvurabileceği destek paketimizle KOBİ'lerimize ve büyük ölçekli firmalarımıza; bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar uygun koşullarda finansman sunuyoruz. Ayrıca KOBİ'lerimize kefalet desteği veriyoruz. Emek yoğun dört sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin de 2025 yılı Kasım-Aralık dönemindeki ortalama istihdam seviyelerini muhafaza etmeleri şartıyla, kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB eliyle karşılıyoruz. Böylelikle yıllık finansman maliyetini KOBİ'lerimiz için yüzde 23'e kadar indirmiş olduğumuzu ayrıca belirtmek isterim. Üretenin, bu ülke için alın teri, akıl teri dökenin, taş üstüne taş koyanın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'EDİRNE'DE SANAYİLEŞME HAMLESİ BÜYÜK BİR HIZLA SÜRÜYOR'

Edirne Valisi Yunus Sezer de kentteki sanayileşme hamlesinin büyük bir hızla sürdüğünü belirterek, “Bugün temel attığımız Uzunköprü Atatürk OSB, bu zincirin en kritik halkalarından bir tanesi. Edirne sadece tarımıyla değil, yüksek katma değerli sanayisiyle de inşallah önümüzdeki dönemlerde, iller içerisinde önemli bir yerini alacaktır. Bu organize sanayi bölgelerini inşa ederken, buraya firmaları davet ederken ve tahsis yaparken 'Üç Y' kuralına uyuyoruz; yenilikçi, yeşil ve yenilenebilir OSB konseptini burada da hayata geçiriyoruz. Bu yatırım bölgemizin üretim kapasitesini artırırken, inşallah ‘Türkiye Yüzyılı’na da önemli katkılar sunacağına canı gönülden inanıyoruz" dedi.