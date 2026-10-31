Bakan Kacır, TÜRKPATENT'in ücret tarifesine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi

Kacır, NSosyal hesabından, Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren konuya ilişkin düzenlemesini değerlendirdi. KOBİ'lerin buluşlarının ve ülkedeki yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

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"İlk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'lerimizin, ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlıyoruz. Yapay zeka alanındaki patent başvurularında (G06N IPC sınıfı), acil araştırma raporu düzenleme ücretinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların katma değere dönüşmesi için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."