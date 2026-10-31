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UzmanparaBakan Kacır, TÜRKPATENT'in ücret tarifesine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi
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Bakan Kacır, TÜRKPATENT'in ücret tarifesine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi

31.10.2026 - 14:47 | Son Güncellenme:

#Sanayi Ve Teknoloji#Türk Patent#Kobi Destekleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumunun (TÜRKPATENT), KOBİ'lerin buluşlarının ve ülkedeki yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdiğini belirterek, "Yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların katma değere dönüşmesi için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Kacır, TÜRKPATENTin ücret tarifesine ilişkin düzenlemeyi değerlendirdi

Kacır, NSosyal hesabından, Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren konuya ilişkin düzenlemesini değerlendirdi. KOBİ'lerin buluşlarının ve ülkedeki yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

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"İlk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'lerimizin, ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlıyoruz. Yapay zeka alanındaki patent başvurularında (G06N IPC sınıfı), acil araştırma raporu düzenleme ücretinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların katma değere dönüşmesi için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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