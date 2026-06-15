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Bakan Kacır: Yüksek teknoloji grubu üretimi yüzde 36,8 yükseliş gösterdi

15.06.2026 - 12:32 | Son Güncellenme:

#Mehmet Fatih Kacır#Sanayi#Teknoloji

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, nisanda yüksek teknoloji grubu üretiminin yüzde 36,8 artığını bildirerek, "Katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır: Yüksek teknoloji grubu üretimi yüzde 36,8 yükseliş gösterdi

Kacır, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

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Türk sanayisinin güçlü üretimini sürdürdüğünü aktaran Kacır, nisanda sanayi üretiminin yıllık yüzde 6 arttığını belirtti. Bakan Kacır, imalat sanayisi üretiminde yüzde 6,8 artış görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yüksek teknoloji grubu üretimi yüzde 36,8 yükseliş gösterdi. Sanayi üretiminde aylık bazda artış yüzde 3,7 oldu. Katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

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