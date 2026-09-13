Canlı Borsa3
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
UzmanparaBakan Kacır'dan tekstil sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm mesajı
HaberlerUzmanpara

Bakan Kacır'dan tekstil sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm mesajı

13.09.2026 - 09:34 | Son Güncellenme:

#Mehmet Fatih Kacır#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı#Yeşil Dönüşüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil sektörünün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimliliğini ve teknolojik yetkinliğini artıracak, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceklerini bildirdi.

Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bakan Kacırdan tekstil sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm mesajı

Bakan Kacır, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul fuarını ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

Haberin Devamı
Haberin Devamı
Marmara’da büyük deprem olasılığı zayıfladı mı? ‘Stres azaldı, ‘şiddet küçüldü’
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRMarmara’da büyük deprem olasılığı zayıfladı mı? ‘Stres azaldı, ‘şiddet küçüldü’Haberi Görüntüle

Güçlü üretim altyapısı ve ihracat kabiliyetiyle tekstil sektörünün Türkiye'nin kalkınmasına, istihdamına ve refahına önemli katkılar sunduğunu belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektörümüzün rekabet gücünü korumak ve küresel pazarlardaki konumunu daha da kuvvetlendirmek amacıyla teşviklerimiz, İstihdamı Koruma Programı'mız ve sunduğumuz finansman imkanlarıyla firmalarımızı destekliyoruz. Küresel ekonomide yaşanan tüm zorluklara rağmen, üreticilerimizin gayreti ve desteklerimizin etkisi ile 2026 yılı başından bu yana emek yoğun sektörlerimiz tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya alanlarında yaklaşık 1,2 milyon istihdamı koruduk. Önümüzdeki dönemde de tekstil sektörümüzün yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, verimliliğini ve teknolojik yetkinliğini artıracak, daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek adımları kararlılıkla hayata geçireceğiz."

Haberin Devamı
Haberin Devamı

Kacır, üreten, geliştiren ve küresel ölçekte rekabet eden Türkiye için sanayinin dönüşümünü hızlandırmaya, firmaların teknoloji ve AR-GE kabiliyetlerini geliştirmeye ve nitelikli istihdamı güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı! İşte Samandıra'da yaşananlar
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFenerbahçe’de İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı! İşte Samandıra'da yaşananlarHaberi Görüntüle
EN ÇOK OKUNANLAR
Marmara’da büyük deprem olasılığı zayıfladı mı ‘Stres azaldı, ‘şiddet küçüldü’
Marmara’da büyük deprem olasılığı zayıfladı mı? ‘Stres azaldı, ‘şiddet küçüldü’
Fenerbahçe’de İsmail Kartaldan şampiyonluk mesajı İşte Samandırada yaşananlar
Fenerbahçe’de İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı! İşte Samandıra'da yaşananlar
Et ürünlerine standart geliyor
Et ürünlerine standart geliyor
Genel müdürünün sözleriyle hayatı değişti Kurumsal kariyerini bıraktı, Ironman şampiyonu oldu
Genel müdürünün sözleriyle hayatı değişti! Kurumsal kariyerini bıraktı, Ironman şampiyonu oldu
Yazarlar
Özay Şendir
Özay Şendir“Babam eve geldi” katliamları...
Abbas Güçlü
Abbas GüçlüOkullar açılırken…
Zeynep Aktaş
Zeynep AktaşBorsanın getirisi liderliği ele aldı
Ali Eyüboğlu
Ali EyüboğluSosyal medyada ‘Daha 17’ farkı!
Güldener Sonumut
Güldener SonumutKallas’ın savunma vizyonu ve Von der Leyen’in hamlesi
Mehmet Tez
Mehmet TezŞu ara dinlemeniz gereken dört albüm
Dilara Koçak
Dilara KoçakBeslenme çantasında ne var?
Çağdaş Ertuna
Çağdaş ErtunaVenedik’in asıl ‘Power Couple’ı
Filiz Aygündüz
Filiz AygündüzMeğer annem haklıymış
Belma Akçura
Belma AkçuraKürtçe tabeladan korkmak!
Zeynep İşman
Zeynep İşmanHayatın anlamını çocuklardan okuyalım
Prof. Dr. Barış Erdoğan
Prof. Dr. Barış ErdoğanOkullar kapanacak
Prof. Dr. Nuran Yıldız
Prof. Dr. Nuran Yıldız“Hiç değilse nokta koy!”
İlgili Haberler
Antalya’da gece yarısı korkutan yangın Oto galeride başladı, 3 katlı apartmana sıçradı
Antalya’da gece yarısı korkutan yangın! Oto galeride başladı, 3 katlı apartmana sıçradı
Vanlı Kara Haydarın eşi Çağla Özle ilgili yeni gelişme
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz'le ilgili yeni gelişme
Mersin Limanında operasyon Gemiden 350 kilo kokain çıktı
Mersin Limanı'nda operasyon! Gemiden 350 kilo kokain çıktı
11 aylık Büşra 2 gündür kayıp Soruşturmada şoke eden iddia: Para karşılığı satıldı
11 aylık Büşra 2 gündür kayıp! Soruşturmada şoke eden iddia: Para karşılığı satıldı