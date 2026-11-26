Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunumunda 500 bin sosyal konut projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"DEPREM BÖLGESİNDE 11 İLİ AYAĞA KALDIRAN SAHA TECRÜBEMİZİ 81 İLE TAŞIYACAĞIZ"

6 Şubat 2023 depremleri kapsamında 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kurum, deprem bölgesinde 11 ili ayağa kaldıran saha tecrübesini 81 ile taşıyacaklarını belirtti.

Bakan Kurum, "Bu birikimden aldığımız güçle tamamladığımız 2 milyon 245 bin yeni yuvada, şu anda tam 10 milyon vatandaşımız huzurla, güvenle ve emniyetle yaşıyor. Elbette, bu büyük seferberliğinin ön cephesi, İstanbul'umuzdur. Çünkü İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir afetin, milletimizin bekasını etkileme potansiyeli vardır." diye konuştu.

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Büyük İstanbul Dönüşüm vizyonunu, konut stokunun yanı sıra kritik altyapıları, ulaşım ağlarını, üretim merkezlerini ve kamusal hizmetlerin sürekliliğini de hesaba katarak uyguladıklarını vurgulayan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Çünkü biliyoruz ki, deprem hazırlığı ardı arkası bitmeyen toplantılarla değil sahayla, deprem bütçelerini deprem için kullanmakla, yani disiplinle, planlamayla ve alın teriyle olur. Bu şuurla, Türkiye genelindeki dönüşümün yarısını İstanbul'da yapıyor, yenilediğimiz 1 milyon 54 bin yuvada, 5 milyon İstanbulluya güvenli yuva sunmanın huzurunu yaşıyoruz. 291 bin yuvamızı da, 1,5 milyon İstanbulluya yetiştirmek için, 39 ilçemizde canla başla çalışıyoruz. İstanbul'umuzda kentsel dönüşümü teşvik için başlattığımız Yarısı Bizden kampanyamızı da Aralık 2027'ye kadar uzattık. Sadece bu kampanya kapsamında 544 bin konutu dönüştürüyoruz."

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Kurum, şehirleri afetlere hazırlarken dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda güvenli konuta erişmesini de sosyal devlet anlayışlarının merkezine koyduklarına dikkati çekti.

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"TAM DONANIMLI SIĞINAKLARIN İNŞASINA, KURUMLARIMIZIN BELİRLEDİĞİ STRATEJİK NOKTALARDA BAŞLADIK"

Son 24 yılda dar gelirli vatandaşların güvencesi olan TOKİ'yle 1 milyon 770 bin konut ürettiklerini, 5 milyondan fazla vatandaşı güvenli yuvalara kavuşturduklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"500 Bin Sosyal Konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz birinci sırada. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Artışı da, yine her zaman yaptığımız gibi o güncellemeleri yaparken de enflasyonun çok daha altında bir oranla vatandaşımıza sunmuş olacağız. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır."

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Bakan Kurum, yapı izin süreçlerini en yüksek hıza eriştirecek devrim niteliğinde bir adım attıklarını ve devreye aldıkları e-Ruhsat sistemiyle, belgeleri yüzde 30 oranında sadeleştirdiklerini belirterek, ruhsat süreçlerini sadece bir güne indireceklerini ve vatandaşları bekledikleri sıcak yuvaya en hızlı şekilde eriştireceklerini ifade etti.

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Kurum, "Gündemimizdeki bir diğer kritik adım olarak; olağanüstü şartlara karşı ülkemizin sivil savunma kapasitesini güçlendirecek tam donanımlı sığınakların inşasına, kurumlarımızın belirlediği stratejik noktalarda başladık." dedi.

İller Bankasıyla 2002'den bu yana 1 trilyon 268 milyar liralık 11 bin 660 projeyi tamamladıklarını hatırlatan Kurum, 141 milyar liralık 460'tan fazla çevre, su ve altyapı projesiyle sahada ilerlediklerini bildirdi.

"KİM KAPIMIZI ESER İÇİN ÇALDIYSA, ONA KAPIMIZI ARDINA KADAR AÇTIK"

Bakan Kurum, yalnızca 2026 yılında belediye yatırımlarına 9 milyar 320 milyon lira kaynak sağladıklarına dikkati çekerek, "Biz, milletimizi ilgilendiren hiçbir hizmette siyasi parti ayrımı gözetmedik. Kim kapımızı eser için çaldıysa, ona kapımızı ardına kadar açtık." diye konuştu.

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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle 5 milyon vatandaşın mülkiyet engelini kaldırdıklarını ifade eden Kurum, toplam 1 milyon 250 bin vatandaşa yeni tapu sevinci yaşattıklarını söyledi.

"Değer Bilgi Merkezimizi de bu yıl İstanbul'umuzda başlattık. 2027 yılı ortasına kadar 81 ilimizin tamamında devreye alıyoruz." diyen Kurum, merkez sayesinde vatandaşın alacağı ya da kiralayacağı evin cephesinden gerçek piyasa değerine kadar her detayını görebileceğini ve konut piyasasındaki fahiş fiyat istismar probleminin de son bulacağını ifade etti.

Kurum, Anadolu'da yeniden hayat bulan her gölün, Sıfır Atık'la üretime dönen her kaynağın, insanlığa yön veren her zirvenin ve deprem bölgesinde tüten her ocağın milletten aldıkları kutlu emanetin birer nişanesi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın insanı yaşatan şehirlerini, doğayı, tabiatı ve iklimi koruyan kalkınmasını hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Bakan Kurum, 2027 yılı bütçesinin ülkeye, millete ve şehirlere hayırlar getirmesini diledi.

"YANGINLARDA DA AYNI HIZLA HAREKETE GEÇTİK"

Yeni yaşam alanlarını hızla inşa edip vatandaşlara teslim ettiklerini hatırlatan Kurum, son iki yaz mevsiminde yaşanan yangınlarda da aynı hızla harekete geçtiklerini, Ödemiş, Bilecik ve Karabük'te afetin üzerinden daha bir ay bile geçmeden köy evlerinin yapımına başladıklarını söyledi.

Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir ve Mersin'deki vatandaşlar için inşa çalışmalarını derhal devreye aldıklarını da dile getiren Kurum, "Son olarak ekim ayında, iki aylık yağışın sadece iki günde düştüğü İstanbul'umuzdaki sel felaketinde de ilk andan itibaren milletimizin yanındaydık. Hiç vakit kaybetmeden, selin vurduğu Ayazağa'da kentsel dönüşüm ofisimizi açtık, derelerin ıslahı için kolları sıvadık, riskli yapıların dönüşümüne başladık. Şu anda afet olmadan önce riskleri engellemek için seferberlik şuuru içerisinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, Antalya'nın orman yangını riskini, Rize'nin taşkın tehdidini, İç Anadolu'nun kuraklık meselesini ayrı ayrı ölçülerle ele aldıklarına dikkati çekerek, 81 ilin risk haritasını çıkardıklarını, 2027'de iklim eylem planlarını tamamlayacaklarını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün teknolojik gücüne de değinen Kurum, yenilenen gözlem ağı ve tahmin modelleriyle sarı, turuncu ve kırmızı kodlu meteorolojik uyarıları paylaştıklarını anlattı.

"BUGÜNE KADAR 890 MİLYONDAN FAZLA AMBALAJI EKONOMİK DEĞERE ULAŞTIRDIK"

Bakan Kurum, bir yandan şehirleri afetlere karşı dirençli hale getirirken, diğer yandan iklim krizine yol açan emisyonları azaltmak ve ekonomiyi "yeşil kalkınma" vizyonuyla büyütmek için nitelikli adımlar attıklarını söyledi.

İklim Kanunu'nun, sağlam bir hukuki zemin ve hız kazandırdığını vurgulayan Kurum, bu Kanun ile çevresel dönüşümü ve iklim uyumunu, küresel rekabet gücünü artıracak stratejik bir fırsat olarak gördüklerini ifade etti.

Geliştirilen Emisyon Ticaret Sistemi ve yeşil taksonomi düzenlemeleriyle üreticinin uluslararası pazarlardaki elini güçlendirdiklerini dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretimde bereketi büyüten bu çalışmalarımızın en müstesna halkası ise atığı milli servete dönüştüren Sıfır Atık Hareketi'dir. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerindeki bu küresel çevre hareketi 365 milyar lira gibi devasa bir değeri, milletimizin hane ekonomisine sunmuştur. 1 Temmuz'da, başladığı an itibarıyla, yediden yetmişe herkesin ilgisini gören Depozito Yönetim Sistemimizle, plastik ambalajları topluyor, doğrudan 86 milyonun cebine, sanayicimizin tezgahına taşıyoruz. Ekim ayı itibarıyla depozito iade makinesi, mobil cihaz ve doğrulama merkezinden oluşan dünyada eşine az rastlanır altyapımızı kurduk ve bugüne kadar 890 milyondan fazla ambalajı ekonomik değere ulaştırdık. Sistemimiz tam kapasiteye ulaştığında yılda tam 25 milyar ambalajı geri dönüştüreceğiz, milletimize her yıl 30 milyar liralık değer kazandıracağız."

Kurum, Sıfır Atık Mavi Hareketiyle denizlerden yaklaşık 400 bin ton çöpü temizleyip bertaraf ettiklerini, 444 istasyonda denizlerin nabzını anlık tuttuklarını anlattı.

Marmara Denizi'nin yeniden müsilaj sorunuyla karşı karşıya kalmaması için 150 noktada ve arıtma tesislerinde kesintisiz denetim yürüttüklerini ifade eden Kurum, bu çalışmaları körfezlerde gerçekleştirdikleri kapsamlı temizlik faaliyetleriyle desteklediklerini belirtti.

İzmit Körfezi'nden, Avrupa'nın en büyük çevre projesiyle yaklaşık 900 olimpik yüzme havuzunu dolduracak hacimde dip çamuru çıkardıklarını anımsatan Kurum, "Şimdi bu başarı modelini, Gözbebeğimiz İzmir'e de taşıyoruz. Yıllardır biriken kirlilik, balık ölümleri ve ağır kokuyla gündeme gelen İzmir Körfezi'nde, dijital ikiz ve modelleme çalışmalarımızla sorunu tüm yönleriyle teşhis ettik. Körfezimizi tedavi için bilim insanlarıyla oluşturduğumuz eylem planı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyemizle yol haritamızı belirledik. İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliğini başlatıyoruz, güzel İzmir'imizi hasret bırakıldığı masmavi deniziyle yeniden buluşturuyoruz." diye konuştu.

"BİNALARDA YAĞMUR SUYU TOPLAMA VE GRİ SU SİSTEMLERİNİ HIZLA YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Bakan Kurum, Fethiye-Göcek'te deniz çayırlarını ve balıkların üreme alanlarını korumak için Mapa-Şamandıra Sistemini devreye aldıklarını, Göcek ve Dalaman koylarına mapa ve tonozları yerleştirdiklerini ve çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Kıyılardaki bu koruma hamlesini, göllerde de dikkatle yürüttüklerine işaret eden Kurum, Mogan ve Eğirdir göllerinde yüzey temizliğini tamamladıklarını dile getirdi.

Kurum, Konya'daki Meke Gölü'ne can suyu verdiklerini, Beyşehir Gölü çevresindeki yerleşimlerin atık sularını arıttıklarını aktararak, Van ve Tatvan sahillerinde yürütülen dip çamuru temizliğine de ara vermeden devam ettiklerini bildirdi.

Türkiye'de 2002 yılı öncesinde, nüfusun yalnızca yüzde 35'inin atık su arıtma hizmetine sahip olduğunu anlatan Kurum, "Atık su arıtma tesisi sayımızı 145'ten 1269'a, hizmet alan nüfusumuzu tam yüzde 91'e yükselttik. Şu anda yine gayretle binalarda yağmur suyu toplama ve gri su sistemlerini hızla yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 567 millet bahçesinin yapımına başladıklarını ve bunlardan 326'sını vatandaşların hizmetine sunduklarını belirten Kurum, diğerlerini de en kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE, ÇATI KARARA İLİŞKİN MÜZAKERELERDE SON DAKİKAYA KADAR GAYRET ETMİŞTİR"

Bakan Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansına (COP31) da değindi. "Türkiye, dünyaya ilham veren bu güçlü karneyle Cumhuriyet tarihinin en büyük organizasyonu olan COP31'i başlatmış ve insanlığı evinde ağırlamıştır." diyen Kurum, 155 futbol sahası büyüklüğündeki konferans alanını dünya standartlarının üzerinde bir hız, kalite ve özenle inşa ettiklerini anlattı.

Küresel çatışmaların ve kamplaşmaların arttığı bir dönemde 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle tarihin en büyük, en kalabalık COP organizasyonunu düzenlediklerine, 102 lideri ve 300'ü aşkın bakanı aynı çatı altında Liderler Zirvesi'nde buluşturduklarına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Bu zirveyi açan Sayın Cumhurbaşkanımızın, o tarihi Filistin duruşuyla Türkiye'nin küresel vicdanın sancaktarı olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan ettik. COP Başkanlığı olarak kağıt üstünde kalan sözlerin tekrarlandığı bir toplantı yerine 'artık aksiyon zamanı' diyerek, Uygulama COP'u anlayışımızı tüm insanlığa teklif ettik. Elektrifikasyondan iklim finansmanına, uyumdan adil geçişe kadar her başlıkta yoğun müzakerelere başkanlık ettik. İkili görüşmelerimizde ülkemizin iklim çalışmalarını, yeniden inşa tecrübesini bütün dünyayla paylaştık. Yürüttüğümüz bu kararlı diplomasi trafiğinin de desteğiyle tam 46 karar oy birliğiyle kabul edildi. COP31'i ve iklim diplomasisindeki tecrübemizi, milletimiz ve ekonomimiz için tarihi bir kazanıma dönüştürdük. Enerji Bakanlığımızın çalışmaları ve diğer anlaşmalarla değeri 26 milyar doları aşan devasa bir işbirliği hacmi oluşturduk. Çin'le yenilenebilir enerji alanında 15 milyar dolarlık mutabakat zaptına, uluslararası bankalarla da 5,1 milyar dolarlık finansman paketine imza attık. Suudi Arabistan'la elektrik projelerinde, Kanada'yla enerji teknolojilerinde stratejik adımlar attık.

Antalya'mızda, 2 milyar dolarlık ekonomik hareketliliğin, çarpan etkisiyle iki katına, yani 4 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Böylece hem esnafımıza ve turizmimize can suyu verdik hem de Antalya'mıza kalıcı bir uluslararası organizasyon alanı kazandırdık. Türkiye, Antalya'da attığı her adımda, bir yandan şehirlerimize hizmet edecek eserler kazandırmış bir yandan da yatırıma, ekonomiye ve yeni iş imkanlarına olanak sağlamıştır. Bu büyük başarıların, kalıcı eserlerin, kazanımların arkasındaki güç Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Kurum, COP31'e katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlar ile Antalya halkına teşekkür ederek, "Türkiye, çatı karara ilişkin müzakerelerde son dakikaya kadar gayret etmiştir. Aynı karede fotoğraf çektirmeyi bile zul gören ülkeleri, aynı masada buluşturmuş, konuşturmuştur. Devletimiz, birilerine şirin görünmek yerine bu toplantıda tamamen ülkemizin çıkarlarını, menfaatlerini gözetecek başkanlık yürütmüştür. İklim krizinin bedelini en ağır şekilde ödeyen coğrafyaların hakkını herkese karşı savunmuştur. Bu başarılı organizasyonu alnının akıyla tamamlamış, bitirmiştir. Tarihe, en büyük COP, en uzun COP, en başarılı COP olarak geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.